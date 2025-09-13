中職／28歲生日林哲瑄宣布引退 申皓瑋感性發文：外野師傅愛你

富邦悍將隊林哲瑄昨天宣布退休，同隊後輩申皓瑋正好昨天過28歲生日，他也感性發文感謝林哲瑄的幫助。

申皓瑋昨天過28歲生日，他發文感謝大家祝福，也對林哲瑄引退有感而發，「今天是我的生日，也是你宣佈引退的日子，太多的感謝一時來不及說，我真的不太想收到這個訊息。從一個小朋友跟著你學習在場上的所有事情，一直到能夠跟你在外野一起守備，真的很開心。」

「謝謝總是幫助身邊的任何人，當我們好的時候你在背後鼓勵我們，當我們不好的時候你站在前面教導我們，是我們的學長也是我們的哥哥，更是我們的榜樣，辛苦了，會帶著你的拼戰精神繼續努力，先不要講太多，怕我手機一直進水會壞掉，永遠的no.1悍將遊俠，我外野的師傅，愛你。」

申皓瑋在2016年選秀被義大犀牛隊以首輪第2順位選中，2020年起逐漸站穩一軍舞台，與林哲瑄成為外野搭檔。林哲瑄近年成績下滑退居二線，申皓瑋成為主力選手，是少數站穩悍將外野先發陣容的球員。