中職／28歲生日林哲瑄宣布引退 申皓瑋感性發文：外野師傅愛你

聯合新聞網／ 綜合報導

富邦悍將林哲瑄昨天宣布退休，同隊後輩申皓瑋正好昨天過28歲生日，他也感性發文感謝林哲瑄的幫助。

申皓瑋昨天過28歲生日，他發文感謝大家祝福，也對林哲瑄引退有感而發，「今天是我的生日，也是你宣佈引退的日子，太多的感謝一時來不及說，我真的不太想收到這個訊息。從一個小朋友跟著你學習在場上的所有事情，一直到能夠跟你在外野一起守備，真的很開心。」

「謝謝總是幫助身邊的任何人，當我們好的時候你在背後鼓勵我們，當我們不好的時候你站在前面教導我們，是我們的學長也是我們的哥哥，更是我們的榜樣，辛苦了，會帶著你的拼戰精神繼續努力，先不要講太多，怕我手機一直進水會壞掉，永遠的no.1悍將遊俠，我外野的師傅，愛你。」

申皓瑋在2016年選秀被義大犀牛隊以首輪第2順位選中，2020年起逐漸站穩一軍舞台，與林哲瑄成為外野搭檔。林哲瑄近年成績下滑退居二線，申皓瑋成為主力選手，是少數站穩悍將外野先發陣容的球員。

林哲瑄 申皓瑋 富邦悍將

富邦悍將隊林哲瑄昨天宣布退休，同隊後輩申皓瑋正好昨天過28歲生日，他也感性發文感謝林哲瑄的幫助。 申皓瑋昨天過28歲生日，他發文感謝大家祝福，也對林哲瑄引退有感而發，「今天是我的生日，也是你宣佈

中職／林哲瑄曾是效仿對象 陳俊秀對同屆戰友說「辛苦了」

同是1988年出生，中信兄弟陳俊秀與富邦悍將林哲瑄學生時期就是同屆戰友，也在同一年開啟旅外生涯，如今聽聞即將退休，陳俊秀...

中職／林哲瑄啟發台灣外野 葉總點名3人看到他的影子

富邦悍將隊林哲瑄以優異的守備開啟「釣蝦池」美稱，當年為義大犀牛隊選進這位狀元的葉君璋，對他的初印象來自共事的北京奧運8搶...

中職／當年狀元從宋家豪變林哲瑄 葉總一通電話改變犀牛命運

2015年義大犀牛隊以狀元籤帶回林哲瑄，如今11年生涯就要畫下句點，時任總教練的葉君璋今天透露幕後故事，其實直到選秀會前...

中職／聽林哲瑄引退嚇到 古久保印象最深是2020年度美技

富邦悍將林哲瑄宣告今年球季結束後引退，曾共事過的樂天桃猿總教練古久保健二也嚇一跳，因為昨天才在二軍打過招呼，對於林哲瑄外...

中職／看林哲瑄充滿正義感 郭泓志無憾自己沒引退賽：每場都像

富邦悍將隊林哲瑄本季打完後引退，過去戰友郭泓志今天現身新莊棒球場，也被問到此事，他眼中的林哲瑄充滿正義感又認真、態度好，...

