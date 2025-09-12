中職／林哲瑄曾是效仿對象 陳俊秀對同屆戰友說「辛苦了」
同是1988年出生，中信兄弟陳俊秀與富邦悍將林哲瑄學生時期就是同屆戰友，也在同一年開啟旅外生涯，如今聽聞即將退休，陳俊秀想說一句：「辛苦了。」
陳俊秀與林哲瑄雖然都在2007年開始旅外，返台加入中職的時間也相差一年，學生、職棒時期沒當過隊友，但2006年IBA世界青棒錦標賽、2010年廣州亞運、2015及2019年世界12強棒球賽都是中華隊隊友。
「哲瑄是我們這屆比較好的。」陳俊秀今天賽前受訪時表示，自己當時也以林哲瑄為效仿對象，「大家都想像他一樣。」
只不過今天聽到林哲瑄退休的消息，陳俊秀也說，自己沒有問過他退休的想法，先前在二軍曾遇到過，「36歲的年紀，多少覺得可惜，他應該還能再打。」
過去Lamigo桃猿隊時期的隊友林智勝同樣是今年引退，陳俊秀認為，能夠打到43歲真的不容易，「能打到40歲以上，他們好厲害，不只是要能打，還要能夠生存。」
而看到林智勝在生涯最終打席開轟，陳俊秀並不意外，「他以前就是這樣，常常我們被打，他就打回來，真的太厲害。」
