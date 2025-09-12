快訊

中職／林哲瑄啟發台灣外野 葉總點名3人看到他的影子

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
葉總直言林哲瑄的出現，帶給台灣外野手很大的啟發，「原來外野可以守成這樣」。聯合報系資料照
富邦悍將林哲瑄以優異的守備開啟「釣蝦池」美稱，當年為義大犀牛隊選進這位狀元的葉君璋，對他的初印象來自共事的北京奧運8搶3最終資格賽，他直言林哲瑄的出現，帶給台灣外野手很大的啟發，「在他出現之前，很多人不知道外野可以守成這樣。」

林哲瑄具備1年美國職棒大聯盟、11年中華職棒生涯，形象鮮明，喜歡他、討厭他的人都有，球迷對他的感情處於極與極的兩端。葉君璋看這位選手，他說是一個努力、認真、態度100%的選手。

林哲瑄以渾然天成的判斷、神速的腳程，將美技變得像喝水一般容易，葉君璋也說：「林哲瑄還沒出現在台灣比賽前，很多人不知道外野守備可以這樣，為什麼這種球接得到？為什麼可以這麼簡單？」他說：「他出現後，台灣出現多少類似等級的外野手，他帶給台灣外野很大的啟發。」

看現今接近林哲瑄的外野手，葉君璋說不談判斷，宋晟睿、郭天信的守備範圍接近；至於守備判斷，他笑了笑，「曾聖安將來有機會，看他在球打出去的移動，有哲瑄的感覺，只是還沒辦法在追球的過程中有他們的爆發力和品質。」

「801旅事件」是林哲瑄生涯勢必會被提起的過往，事件發生在葉總擔任悍將教頭任內，今天再被問及此事，他認為每個人對於隊友的要求、想法、責任、義務都有不同，林哲瑄是會去講的人，事件已經發生，確實當年如果可以再冷靜一點、想清楚一點，或許會更好，「那些錯，就是錯了，只要有成長、有進步，不要再犯就好了。」

林哲瑄在將滿37歲之際引退，葉君璋認為看他近幾年的成績態勢並不意外，「他待的球隊處於轉型，他勢必要面對這件事，如果在其他球隊，搞不好還會是很好用的工具人。」葉總祝福他的引退生活，期盼他可以把所學、經驗傳承給年輕後進。

林哲瑄 富邦悍將

