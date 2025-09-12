快訊

中職／當年狀元從宋家豪變林哲瑄 葉總一通電話改變犀牛命運

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
義大犀牛隊2015年以狀元籤選進林哲瑄，當時總教練為葉君璋。本報資料照片
義大犀牛隊2015年以狀元籤選進林哲瑄，當時總教練為葉君璋。本報資料照片

2015年義大犀牛隊以狀元籤帶回林哲瑄，如今11年生涯就要畫下句點，時任總教練的葉君璋今天透露幕後故事，其實直到選秀會前一小時，球隊內共識的狀元都是宋家豪，但他越想越不對勁，打了一通電話給董事長，才改變了當年狀元人選。

「這個真的是故事。」葉君璋今天早早就知道媒體會詢問林哲瑄引退的事，聯訪一開口就爆出當年選秀幕後，「那一年的討論，一直都是要選宋家豪，年輕，而且我又喜歡投手。」葉君璋說，當時球團內部、球探共識都是宋家豪，主要原因是本土王牌少，球隊認為他有成為本土王牌的條件。

直到他看了一場比賽後，開始越想越不對勁，葉君璋記得是一場面對Lamigo桃猿隊的比賽，林泓育在一壘，靠中左外野方向的球一路跑到三壘，「我那時心想，外野守備能力是這樣，應該沒什麼機會打總冠軍賽。」

直到選秀會前一小時，他打電話給董事長，「我說，如果我們真的想打總冠軍賽，人選可能要改，要選林哲瑄。」他說當年犀牛打擊能力強，好打者很多，但有林益全、高國輝這些強打在陣，還是打不了總冠軍賽，關鍵就是外野守備有問題。

選進林哲瑄後的故事，就如同葉君璋腦中的藍圖，「他確實如我們期望，不管是他的打擊、守備、領導特質，有他的帶領，與我們可以打進總冠軍賽有很大的關聯。」

「假設、如果是選宋家豪…」葉君璋的話沒說完，媒體給了心領神會的笑容，他說：「我的意思是，也是滿有趣的啦！」宋家豪該年由統一獅隊第二輪籤帶走，最終沒有完成簽約，展開旅日生涯，成為中職選秀史上最著名的「空氣」。

林哲瑄 富邦悍將

中職／當年狀元從宋家豪變林哲瑄 葉總一通電話改變犀牛命運

