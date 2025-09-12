聽新聞
0:00 / 0:00
中職／聽林哲瑄引退嚇到 古久保印象最深是2020年度美技
富邦悍將林哲瑄宣告今年球季結束後引退，曾共事過的樂天桃猿總教練古久保健二也嚇一跳，因為昨天才在二軍打過招呼，對於林哲瑄外野守備功力印象最深，「有一球沒收全壘打，打者都跑到三壘，球才拿出來。」
古久保健二2019年來台時擔任悍將投捕教練，到2021年都與林哲瑄同隊，古久保說：「這應該是他本人決定。這麼長的職業生涯辛苦他了，雖然不知道下一步，但期待他在下個舞台的表現。」
古久保健二昨天休兵日剛好去嘉義看二軍比賽，還看的林哲瑄出賽，兩人打了一下招呼，「真的突然，早上看到嚇一跳，詳細情形還沒瞭解到。」
過去當個多年隊友，古久保印象最深就是2020年中華職棒年度「Nice Play」，10月16日富邦悍將對上統一獅，林哲瑄在全壘打牆頭沒收潘傑楷的深遠飛球，落地後裝作若無其事，潘傑楷繞過三壘才把球拿出手套。
古久保今天談及此事，還模仿了一下林哲瑄跳起接球的動作，「他是很有腳程、臂力的選手，剛來台灣時也注意到他打擊很好，全方位選手。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言