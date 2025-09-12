快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

中職／聽林哲瑄引退嚇到 古久保印象最深是2020年度美技

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林哲瑄宣告今年球季結束後引退，2020年沒收全壘打的美技讓古久保健二印象深刻。 聯合報系資料照
林哲瑄宣告今年球季結束後引退，2020年沒收全壘打的美技讓古久保健二印象深刻。 聯合報系資料照

富邦悍將林哲瑄宣告今年球季結束後引退，曾共事過的樂天桃猿總教練古久保健二也嚇一跳，因為昨天才在二軍打過招呼，對於林哲瑄外野守備功力印象最深，「有一球沒收全壘打，打者都跑到三壘，球才拿出來。」

古久保健二2019年來台時擔任悍將投捕教練，到2021年都與林哲瑄同隊，古久保說：「這應該是他本人決定。這麼長的職業生涯辛苦他了，雖然不知道下一步，但期待他在下個舞台的表現。」

古久保健二昨天休兵日剛好去嘉義看二軍比賽，還看的林哲瑄出賽，兩人打了一下招呼，「真的突然，早上看到嚇一跳，詳細情形還沒瞭解到。」

過去當個多年隊友，古久保印象最深就是2020年中華職棒年度「Nice Play」，10月16日富邦悍將對上統一獅，林哲瑄在全壘打牆頭沒收潘傑楷的深遠飛球，落地後裝作若無其事，潘傑楷繞過三壘才把球拿出手套。

古久保今天談及此事，還模仿了一下林哲瑄跳起接球的動作，「他是很有腳程、臂力的選手，剛來台灣時也注意到他打擊很好，全方位選手。」

林哲瑄 富邦悍將

