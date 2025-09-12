中職／看林哲瑄充滿正義感 郭泓志無憾自己沒引退賽：每場都像

富邦悍將隊林哲瑄本季打完後引退，過去戰友郭泓志今天現身新莊棒球場，也被問到此事，他眼中的林哲瑄充滿正義感又認真、態度好，他也說自己在悍將的那幾年，外野有林哲瑄就很放心。被問到林哲瑄是否值得一場引退賽，他直言：「一定要的啊！」

富邦悍將隊今天公布林哲瑄將在本季打完引退，15日將在記者會上述說心境，成為今天中職場邊的熱議話題。

談到自己眼中的林哲瑄，郭泓志說：「很有正義感、很認真，我覺得這個年代的選手或多或少都會幫助到成為年輕選手的榜樣。」他本身也曾在悍將效力，感受中外野「釣蝦池」開張的安心感。

郭泓志說，和他相處的日子，看他總是很認真、很仔細把自己的工作做好，但選手打到這個階段，終究要面臨退休的這一天，「不是每個人都能像金龍，還能來去自如，上來代打打個安打就下去。」

郭泓志2018年在悍將打完最後一季，當年不是引退賽盛行的年代，但他沒有遺憾，反而說：「我自己個性本來就比較低調，應該不想啦！」他也自嘲：「開過太多次刀，每場比賽都像是引退賽。」

郭泓志表示，想給林哲瑄的話，就是希望他好好享受在球場上的每一天，「拚鬥的過程，外人看不到的地方是最辛苦的。」