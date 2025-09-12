中職／相信林哲瑄想了很久才決定引退 胡金龍笑答：加上台股大漲

林哲瑄今天突發引退消息，過去戰友胡金龍認為，相信他做出這個決定想了很久、都已經深思熟慮過了，也笑答可能最近台股大漲，都有影響。

富邦悍將隊今天公布林哲瑄將在本季打完引退，15日將在記者會上述說心境，過去在義大犀牛、悍將隊長期共事的胡金龍，今天賽前也知道媒體會詢問此事，他表示，兩人是在回台灣同隊後才互動比較多，雖然後來不同隊，但是「台南住很近，偶爾會關心一下狀況如何。」

統一獅隊胡金龍。本報資料照片

對於林哲瑄突然公布引退消息，胡金龍表示，也不能說不意外，但相信他做出這個決定應該也想了很久、都考慮過了，還開玩笑說：「最近台股又大漲。」他不諱言兩人也會交流股票方面的話題。

胡金龍表示，對林哲瑄印象最深是守備很好，至於打擊，他說：「只是有時穩定度沒那麼好。」

胡金龍自己也將在9月20日迎接自己的引退賽，他對此表示還沒有太多實感，「可能要真的遇到了才有感覺，現在還是專注在全年勝率，心態上還是要武裝起來。」他笑說，一年維持3個（胡金龍、林智勝、林哲瑄）退休就好，至於身旁的陳鏞基，他說：「他要打到65歲勞退。」