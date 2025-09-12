中職／林哲瑄2016「彈」出生涯年 新竹驚天一撲催生球場審查SOP

林哲瑄確定今年球季結束後告別賽場，11年中職生涯，累積4座金手套、1座台灣大賽MVP，為2016年義大犀牛隊冠軍班底，近年打擊成績下滑，加上年齡漸長，逐漸淡出一軍戰場。他在2022年新竹棒球場的驚天一撲，將這座球場的各項問題攤在陽光底下，中職更因新竹棒球場之亂在2023年領隊會議催生球場審查辦法。

征戰中職11年，林哲瑄累積出賽799場，以2成80打擊率敲出771安、64轟、342分打點、109次盜壘成功，曾在2016到19年完成金手套外野手4連霸，2016年受惠於「彈球年代」，單季以3成45打擊率敲出138安、22轟、79分打點，為生涯最佳賽季，也是他唯一入手最佳十人的一年。

林哲瑄生涯尾聲遭遇傷勢打擊，2022年只留下38場出賽，是因7月23日在新竹棒球場為了撲接飛球，左肩撞擊有如「天堂路」般碎石、細沙夾雜的外野草皮，造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂，球季提前報銷，林哲瑄也為此發文，盼各級單位重視台灣球場安全問題，給選手一個可以安心全力拚搏的環境。

林哲瑄在新竹棒球場驚天一撲撞破左肩，導致全季報銷。圖／富邦悍將隊提供（資料照）

新竹棒球場問題連環爆後，中職會長蔡其昌坦承疏失，承諾將找各球團討論，訂定球場安全審查標準，2023年進一步在領隊會議上通過落實，此後不論是舊有球場整修、新球場落成啟用，都需經過中職聯盟一套SOP流程逐一完成後，才能投入中職賽事使用。

林哲瑄走過傷勢後回歸，2023年在一軍仍有105場出賽，但打擊成績持續探底，去年季後赴美前往Driveline訓練中心進修，除了尋求自己技術的再開發外，也為棒球生涯的下一篇章埋下伏筆。