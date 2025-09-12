中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

富邦悍將隊今天發出採訪通知，將在9月15日為隊內精神領袖林哲瑄舉辦引退記者會，宣布即將滿37歲的他，今年結束就要告別賽場，為11年中職選手生涯畫下句點。

悍將今天發出採訪通知，宣布6屆隊長、多屆國際賽中華隊外野手「悍將遊俠」林哲瑄，決定於今年球季結束後宣告引退，並於明年球季舉辦相關活動，球團將在9月15日為林哲瑄舉辦記者會，由林哲瑄本人對球迷及媒體朋友正式宣布，悍將球團將透過官方Twitch頻道進行。

林哲瑄具備大聯盟資歷，在2015年由義大犀牛隊狀元籤選進，2016年幫助球隊奪冠，獲選台灣大賽MVP，從2017年季中開始長達6季擔任悍將隊長一職，直到2023年交棒范國宸。征戰中職11年，林哲瑄累積出賽799場，以2成80打擊率敲出771安、64轟、342分打點、109次盜壘成功，曾在2016到19年完成金手套外野手4連霸。

林哲瑄今年僅在一軍出賽8場、13打席，4月10日降下二軍後就不曾回到前線作戰，球隊明顯已有其他藍圖規畫，林哲瑄本季在二軍也時常協助學弟調整，最終決定告別選手身分。