中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
悍將將在9月15日為隊內精神領袖林哲瑄舉辦引退記者會。 聯合報系資料照
悍將將在9月15日為隊內精神領袖林哲瑄舉辦引退記者會。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天發出採訪通知，將在9月15日為隊內精神領袖林哲瑄舉辦引退記者會，宣布即將滿37歲的他，今年結束就要告別賽場，為11年中職選手生涯畫下句點。

悍將今天發出採訪通知，宣布6屆隊長、多屆國際賽中華隊外野手「悍將遊俠」林哲瑄，決定於今年球季結束後宣告引退，並於明年球季舉辦相關活動，球團將在9月15日為林哲瑄舉辦記者會，由林哲瑄本人對球迷及媒體朋友正式宣布，悍將球團將透過官方Twitch頻道進行。

林哲瑄具備大聯盟資歷，在2015年由義大犀牛隊狀元籤選進，2016年幫助球隊奪冠，獲選台灣大賽MVP，從2017年季中開始長達6季擔任悍將隊長一職，直到2023年交棒范國宸。征戰中職11年，林哲瑄累積出賽799場，以2成80打擊率敲出771安、64轟、342分打點、109次盜壘成功，曾在2016到19年完成金手套外野手4連霸。

林哲瑄今年僅在一軍出賽8場、13打席，4月10日降下二軍後就不曾回到前線作戰，球隊明顯已有其他藍圖規畫，林哲瑄本季在二軍也時常協助學弟調整，最終決定告別選手身分。

林哲瑄 富邦悍將

相關新聞

中職／林哲瑄啟發台灣外野 葉總點名3人看到他的影子

富邦悍將隊林哲瑄以優異的守備開啟「釣蝦池」美稱，當年為義大犀牛隊選進這位狀元的葉君璋，對他的初印象來自共事的北京奧運8搶...

中職／當年狀元從宋家豪變林哲瑄 葉總一通電話改變犀牛命運

2015年義大犀牛隊以狀元籤帶回林哲瑄，如今11年生涯就要畫下句點，時任總教練的葉君璋今天透露幕後故事，其實直到選秀會前...

中職／相信林哲瑄想了很久才決定引退 胡金龍笑答：加上台股大漲

林哲瑄今天突發引退消息，過去戰友胡金龍認為，相信他做出這個決定想了很久、都已經深思熟慮過了，也笑答可能最近台股大漲，都有...

中職／看林哲瑄充滿正義感 郭泓志無憾自己沒引退賽：每場都像

富邦悍將隊林哲瑄本季打完後引退，過去戰友郭泓志今天現身新莊棒球場，也被問到此事，他眼中的林哲瑄充滿正義感又認真、態度好，...

中職／聽林哲瑄引退嚇到 古久保印象最深是2020年度美技

富邦悍將林哲瑄宣告今年球季結束後引退，曾共事過的樂天桃猿總教練古久保健二也嚇一跳，因為昨天才在二軍打過招呼，對於林哲瑄外...

中職／林哲瑄2016「彈」出生涯年 新竹驚天一撲催生球場審查SOP

林哲瑄確定今年球季結束後告別賽場，11年中職生涯，累積4座金手套、1座台灣大賽MVP，為2016年義大犀牛隊冠軍班底，近...

