美濃大峽谷連環爆…營建廢棄物處理掀關注 內政部這樣說

近日營建廢棄物處理引發關注，內政部今天說，中央持續透過跨部會合作推動營建剩餘土石方的全流向管理機制與具體作法，期望透過溯源追查、源頭分類、提升最終去化量能以及即時定位查緝等手段進行全流向管理，且環境部也會修法加重相關刑責。

高雄美濃日前發生國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，出現如「大峽谷」般的坑洞。另外，今年初高雄馬頭山生態保育區也被發現有大量傾倒的事業廢棄物。媒體報導說，內政部應從源頭制定專法，防範非法棄土黑洞持續擴大。

內政部今天表示，為提升土方流向管理強度，中央持續透過跨部會合作推動營建剩餘土石方的全流向管理機制與具體作法，期望透過溯源追查、源頭分類、提升最終去化量能以及即時定位查緝等手段，有效管理及追蹤營建剩餘土石方流向，已和環境部、法務部跨部會合作執行全流向管理、積極查緝不法行為。

前端分類及管理部分，內政部說，環境部已預告「廢棄物清理法草案」及「資源回收再利用法草案」，擬加重刑責及科技執法與監管等多重措施，要求營造工程就源頭所產生的混合物落實分類，讓土方資源得以循環再利用及減少廢棄物產生，修法預計這週報行政院核定，最快10、11月送立院審議。

為追蹤營建剩餘土石方流向，內政部表示，7月已公告「營建剩餘土石方即時流向追蹤系統及電子系統規範」，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，進出點皆以電子聯單申報，藉以遏止不肖業者不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量等違規情事，讓查緝更即時。

內政部說，為有效管理及追蹤營建剩餘土石方流向，政府也同步研議透過建築工程溯源產源責任機制，經檢調、環保機關查有違規棄置事實者，將向上溯源至產源工地，要求勒令停工。

行政院已核定「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，內政部指出，為補助地方政府不足人力及成立跨局處推動小組，擴大土方暫置容量及提升營建剩餘土石方最終去化量能，將透過重大區段徵收及市地重劃計畫、填海造陸、增加土資場等面向，並進一步盤點及提供2321處國有地及80處的大型整體開發區計畫資訊給縣市政府，以增設公有土資場及作為土石方調度中心。

內政部說，現行建築管理、土地管理、環保及地方自治條例等法規，已透過合作平台，整合法令規定及規範，並攜手環境部、法務部成立檢警環平台，經由跨機關合作，持續加強取締及重罰違法者，而涉及「挖、運、棄」各環節不法情事，也會強化蒐報並以「系統性掃黑」作法，從嚴偵辦、溯源斷金流。