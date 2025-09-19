聽新聞
美濃砂石車橫行…高雄市府急禁大車 居民不領情提質疑
高雄美濃大峽谷延燒多日，不僅牽扯疑似黑金集團組織犯罪，還有地方阿婆向檢察長「攔轎申冤」稱當地砂石車進出壓毀道路害摔傷「連報警都沒用」。美濃區公所今曬高雄市府公告，當地周邊3條道路已管制大貨車通行，「提醒」大車業者留意，不過反引來民眾質疑市府「演給誰看？」
美濃區公所拿出高雄市府公文指出，高雄市政府已經在上周五12日向公所發文，公告美濃區高96線、吉洋吉東里間產業道路、吉洋里高屏交界產業道路，從15日0時起已實施禁止大貨車進入管制通行。
不過當地民眾隨即打臉，稱雖高雄市府已公告幾條產業道路禁止大車通行，但今天清晨卻仍看到多輛大車「進進出出」，質疑高雄市府要演給誰看，怒轟「當附近居民都瞎了？」還有民眾向市府要求應先把被砂石車壓毀的路面修護完成、確保居民行車安全。
據當地居民稱，在美濃大峽谷案尚未爆發前，每天清晨砂石車都在美濃當地的田間小路穿梭，甚至一天有上百輛砂石車，排隊等著將汙泥、廢棄物載往大峽谷的坑洞中回填，不法分子甚至出動「小弟」圍事防止居民干擾。
大峽谷案爆發後，砂石車在田間大排長龍的畫面突然消失藏匿，但居民仍指出還是可見到零星砂石車、大貨車在清晨出入，且因市府僅公告禁3條路，砂石車反而往周邊其他產業道路流竄。
根據高雄市府公告，美濃區已從9月15日0時起，針對吉洋里與吉東里間產業道路（吉山街／吉山口至堤防道路口），全日禁止15噸以上大貨車進入。高96線（路燈編號吉洋100至堤防道路），全日禁止20噸以上大貨車進入。吉洋里高屏交界間旁產業道路（路燈編號吉洋740至高屏交界），全日禁止35噸以上大貨車進入。
