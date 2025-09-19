快訊

影／美濃盜採案傳藍綠大咖涉入 陳其邁：不管什麼咖都嚴辦到底

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
美濃大峽谷盜採砂石案備受矚目，高雄市長陳其邁今受訪表示不管什麼咖，一定嚴辦到底。記者郭韋綺／攝影。
高雄美濃大峽谷盜採砂石案，不僅破壞地景，更疑牽扯龐大利益，今傳出藍綠兩黨大咖涉入，引發譁然。面對疑雲，高雄市陳其邁重申立場，強調「不管什麼咖，一定嚴辦」，將堅持農地農用與國土保安的基本原則，並籲檢調追查源頭，徹底瓦解共犯結構。

此案引起外界高度關注，原因不僅在於大峽谷的地景遭受破壞，更在於傳出藍綠兩黨重量級人士涉入。陳其邁指出，山區砂石盜採從地主承租、開採到填滿，是一個新型態的共犯結構，他強調，無論涉案者是何身分、藍綠或什麼咖，一定嚴辦到底，絕不寬貸。

對於恢復地景原貌規畫，陳其邁表示，市府將先代履行，事後向地主、行為人要求相關賠償責任。陳其邁再三強調，只要共犯結構存在，案件就不會真正解決，呼籲橋檢向上溯源打擊盜採集團，從源頭瓦解利益共犯結構，這個殺頭的生意就是有人做，一定要讓他們付出代價。

陳其邁說，「農地農用」是不可動搖的底線，任何破壞國土、違背公共利益的行為，都必須付出代價，希望各界正視砂石盜採背後的結構性問題，並支持政府的強力執法，只有把共犯結構徹底瓦解，國土保安才能真正落實。

為避免盜採一再重演，陳其邁宣布市府將在農地與敏感區加裝監視器，並運用無人機空中巡查，搭配警政與農政單位加強巡邏密度，形成常態監控網，建立長期防堵機制，務求第一時間掌握異常狀況，讓不法行為無所遁形。

農地 高雄市 陳其邁 美濃大峽谷

相關新聞

影／美濃盜採案傳藍綠大咖涉入 陳其邁：不管什麼咖都嚴辦到底

高雄美濃大峽谷盜採砂石案，不僅破壞地景，更疑牽扯龐大利益，今傳出藍綠兩黨大咖涉入，引發譁然。面對疑雲，高雄市長陳其邁重申...

美濃砂石車橫行…高雄市府急禁大車 居民不領情提質疑

高雄美濃大峽谷延燒多日，不僅牽扯疑似黑金集團組織犯罪，還有地方阿婆向檢察長「攔轎申冤」稱當地砂石車進出壓毀道路害摔傷「連...

美濃「大峽谷」1地主收押 檢警懷疑集團性犯案

橋頭地檢署偵辦高雄美濃農地盜採砂土、回填廢棄物案，查出呂姓地主涉嫌找人頭租地，開挖盜採砂石後回填廢棄物，前天搜索呂男住處...

土資場不足 高雄建築廢土無處去

檢警近期查緝農地盜採砂石、濫倒廢棄物，引發高雄建築廢土無處去化連鎖效應，建商、清運業與營造業均陷困境，抱怨全市至少廿二處...

立委連署修法 盜採砂石最高罰2500萬

高雄美濃農地盜採砂石案接連爆發，高雄市政府依區域計畫法及土石採取法開罰，但現行土石採取法最高僅罰五百萬元、沒有刑責，近期...

連環爆…高雄美濃大峽谷地主之一遭羈押禁見 疑找人頭租地開挖

高雄接連遭揭發長期將美濃一帶的農地非法開挖盜採砂石，還回填疑似有毒廢棄物，檢方昨天瞞著在地警方突襲美濃帶回其中一名大峽谷...

