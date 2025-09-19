立委連署修法 盜採砂石最高罰2500萬

高雄美濃農地盜採砂石案接連爆發，高雄市政府依區域計畫法及土石採取法開罰，但現行土石採取法最高僅罰五百萬元、沒有刑責，近期包括市長陳其邁及立委陳昭姿、邱議瑩等均倡議修法遏阻盜採行為。邱議瑩昨說，土石採取法修正草案已完成連署，加重罰最高二千五百萬元，並改為連續重罰，地主未通報視同盜採行為人，運送司機最重也須廢止駕照。

邱議瑩表示，立法院已完成土石採取法修正草案連署送入議事處，共提出加重罰則、加重地主責任、斷絕運輸三大修法方向，盼進入審議程序後不分黨派一起支持，加速修法。修法第一方向是加重罰則，改為連續重罰，罰鍰從五百萬元提高至二千五百萬元；屆期未改善者，按日連續處罰，從每日一百萬元提高到五百萬元，罰到改善為止。

同時加重地主責任納入刑罰，邱議瑩說，若地主明知有違法盜採土石行為而未主動通報，應視為盜採行為人處理。而運送盜採砂石司機，最重應廢止駕照；車行或運輸業者明知或縱容所屬車輛進行盜採，最高罰一千萬元，並可吊扣或廢止車輛行照，犯案卡車司機吊照，不法盜採是一條產業鏈，務實修法，每個關鍵環節都納入嚴打重罰範圍，才能嚇阻不法集團。

農地盜採、廢棄物濫倒事件頻傳，卻因罰責過輕屢遭批評。環境部長彭啓明昨說，環境部已於今年五月廿九日預告廢棄物清理法修正草案，預計本周送行政院審查，期望十一月底前送交立法院審議。修正重點包括將加重刑責罰則，最高刑度從現行五年提高至七年，得併科最高一千五百萬罰金，同時也會追繳不法得利。