美濃「大峽谷」1地主收押 檢警懷疑集團性犯案

橋頭地檢署偵辦高雄美濃農地盜採砂土、回填廢棄物案，查出呂姓地主涉嫌找人頭租地，開挖盜採砂石後回填廢棄物，前天搜索呂男住處並將他帶回偵訊，昨以呂男涉犯廢棄物清理法及組織犯罪防制條例，有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向橋頭地院聲押禁見獲准。

檢警懷疑美濃多處農地遭大規模開挖盜採砂石，再回填廢棄物，形成多處「大峽谷」，因手法相似，都是先買地出租再盜採砂石、回填廢土，可能是集團性犯案，地方也盛傳有合法砂石業者涉入，正由檢警調查釐清中。

據了解，呂姓地主是美濃多處「大峽谷」其中一名土地所有人，與日前才被拘提交保的無黨籍朱姓市議員前特助石麗君往來頻繁，檢方掌握呂男的農地也租人盜採砂石及回填廢棄物，檢方前天前往美濃開挖石麗君所有的成功段四七○地號土地時，也同步搜索呂姓地主住處，將呂男帶回調查。

檢方前天前往石麗君所涉盜採的美濃成功段四七○地號開挖，釐清農地遭回填何種廢棄物，開挖發現黑色汙泥夾雜紅磚、水泥塊等營建廢棄物，但未通知在地警方會同前往呂姓地主家搜索。

據悉，檢方對於美濃「大峽谷」案高度敏感，掌握至少有七、八處大峽谷，涉及多名地主及行為人，都涉嫌違反廢棄物清理法，不過因美濃當地爆發大峽谷案，砂石界風聲鶴唳，檢方也怕打草驚蛇影響案件收網。

檢方偵訊呂姓地主後，昨上午以呂男涉犯廢清法與組織犯罪條例，有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方將溯源追查美濃「大峽谷」案背後是否有集團操作，或有幕後金主操盤指揮從事組織性犯罪。