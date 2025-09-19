快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

美濃「大峽谷」1地主收押 檢警懷疑集團性犯案

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導
檢方十七日出動挖土機開挖美濃成功段四七○地號，挖出地下大片黑色汙泥及營建廢棄物。記者巫鴻瑋／攝影
檢方十七日出動挖土機開挖美濃成功段四七○地號，挖出地下大片黑色汙泥及營建廢棄物。記者巫鴻瑋／攝影

橋頭地檢署偵辦高雄美濃農地盜採砂土、回填廢棄物案，查出呂姓地主涉嫌找人頭租地，開挖盜採砂石後回填廢棄物，前天搜索呂男住處並將他帶回偵訊，昨以呂男涉犯廢棄物清理法及組織犯罪防制條例，有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向橋頭地院聲押禁見獲准。

檢警懷疑美濃多處農地遭大規模開挖盜採砂石，再回填廢棄物，形成多處「大峽谷」，因手法相似，都是先買地出租再盜採砂石、回填廢土，可能是集團性犯案，地方也盛傳有合法砂石業者涉入，正由檢警調查釐清中。

據了解，呂姓地主是美濃多處「大峽谷」其中一名土地所有人，與日前才被拘提交保的無黨籍朱姓市議員前特助石麗君往來頻繁，檢方掌握呂男的農地也租人盜採砂石及回填廢棄物，檢方前天前往美濃開挖石麗君所有的成功段四七○地號土地時，也同步搜索呂姓地主住處，將呂男帶回調查。

檢方前天前往石麗君所涉盜採的美濃成功段四七○地號開挖，釐清農地遭回填何種廢棄物，開挖發現黑色汙泥夾雜紅磚、水泥塊等營建廢棄物，但未通知在地警方會同前往呂姓地主家搜索。

據悉，檢方對於美濃「大峽谷」案高度敏感，掌握至少有七、八處大峽谷，涉及多名地主及行為人，都涉嫌違反廢棄物清理法，不過因美濃當地爆發大峽谷案，砂石界風聲鶴唳，檢方也怕打草驚蛇影響案件收網。

檢方偵訊呂姓地主後，昨上午以呂男涉犯廢清法與組織犯罪條例，有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方將溯源追查美濃「大峽谷」案背後是否有集團操作，或有幕後金主操盤指揮從事組織性犯罪。

農地 高雄市 廢棄物 美濃大峽谷

延伸閱讀

連環爆…高雄美濃大峽谷地主之一遭羈押禁見 疑找人頭租地開挖

高雄美濃大峽谷又一人遭偵辦 檢方今上午聲押地主

美濃大峽谷引爆眾怒 邱議瑩：土石採取法修法每日重罰500萬至改善為止

整理包／美濃大峽谷吵什麼？砂石盜採案牽動高雄市長選情 一文看懂始末

相關新聞

美濃「大峽谷」1地主收押 檢警懷疑集團性犯案

橋頭地檢署偵辦高雄美濃農地盜採砂土、回填廢棄物案，查出呂姓地主涉嫌找人頭租地，開挖盜採砂石後回填廢棄物，前天搜索呂男住處...

土資場不足 高雄建築廢土無處去

檢警近期查緝農地盜採砂石、濫倒廢棄物，引發高雄建築廢土無處去化連鎖效應，建商、清運業與營造業均陷困境，抱怨全市至少廿二處...

立委連署修法 盜採砂石最高罰2500萬

高雄美濃農地盜採砂石案接連爆發，高雄市政府依區域計畫法及土石採取法開罰，但現行土石採取法最高僅罰五百萬元、沒有刑責，近期...

連環爆…高雄美濃大峽谷地主之一遭羈押禁見 疑找人頭租地開挖

高雄接連遭揭發長期將美濃一帶的農地非法開挖盜採砂石，還回填疑似有毒廢棄物，檢方昨天瞞著在地警方突襲美濃帶回其中一名大峽谷...

邱議瑩會勘馬頭山廢棄物 要求公正第三方監測土質與水質

高雄馬頭山遭不肖之徒傾倒廢棄物，堆置逾半年未處理遭環團批評，立委邱議瑩今日下午邀集地方人士會勘。邱議瑩要求現場廢棄物一定...

為廢棄物掩埋亂象找解方 林岱樺：促嚴打非法中央協調合法去處

美濃大峽谷事件，凸顯廢棄物掩埋問題，民進黨立委林岱樺17日邀中央及市府相關部門、營建公會及建築公會代表，舉行協調會以解決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。