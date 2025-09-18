連環爆…高雄美濃大峽谷地主之一遭羈押禁見 疑找人頭租地開挖

高雄接連遭揭發長期將美濃一帶的農地非法開挖盜採砂石，還回填疑似有毒廢棄物，檢方昨天瞞著在地警方突襲美濃帶回其中一名大峽谷的呂姓地主，經漏夜偵訊後今晨聲押，晚間6時許橋頭地院裁定羈押禁見。

據了解，這名呂姓地主只是美濃多處大峽谷其中一名土地所有人，與日前才被拘提的無黨籍市議員的前特助石麗君手法類似，都是將名下土地出租給人頭，以人頭的名義進行非法盜採砂石，從中牟取暴利。

不過檢方對於調查偵辦行動十分神秘，甚至瞞著在地的警方進行，疑似就怕打草驚蛇，甚至擔心目前逐步收網行動若太大動作，會讓已被鎖定中的幾名地主及行為人提前有逃亡隱匿機會。

據地方人士透露，呂姓地主只是其中一處大峽谷農地的地主之一，不過與石麗君有擁有的成功段470地號並不相同，可能為另一處新的大峽谷，但因現在高屏溪砂石界風聲鶴唳，不少曾出沒農地盜採砂石的挖土機幾乎全都消失，似乎早已被背後的集團運走。

橋頭地檢署是在昨天與高雄市環保局、保七總隊一同前往石麗君所參與盜採的美濃成功段470地號開挖，釐清農地遭回填何種廢棄物，發現黑色汙泥夾雜紅磚、水泥塊等營建廢棄物，同時也前往呂姓地主家中搜索，並將他帶回調查。

呂姓地主今天上午才遭橋頭地檢署向法院聲請羈押，橋頭地院今天下午5點開庭，晚間6時許裁定羈押禁見，法官認為他可能有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，因此准予收押。