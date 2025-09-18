快訊

邱議瑩會勘馬頭山廢棄物 要求公正第三方監測土質與水質

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩（左一）會勘馬頭山廢棄物處理進度，聽取在地居民意見。圖／立委邱議瑩服務處提供
立委邱議瑩（左一）會勘馬頭山廢棄物處理進度，聽取在地居民意見。圖／立委邱議瑩服務處提供

高雄馬頭山遭不肖之徒傾倒廢棄物，堆置逾半年未處理遭環團批評，立委邱議瑩今日下午邀集地方人士會勘。邱議瑩要求現場廢棄物一定要在9月21日前清除完畢，後續的土質與水質監測也要委託第三方進行並公布結果，讓居民安心。

邱議瑩今日邀請高市環保局，會同馬頭山自然人文協會會長黃惠敏、旗山區三協里長劉文寶等人前往麗湖山莊入口處會勘廢棄物處理進度。

邱議瑩指出，現場廢棄物一定要在9月21日前清除完畢，如果地主擺爛不管，她支持環保局立即進場處理，並且向地主求償。

另針對後續土質與水質監測，邱議瑩認為，要由三間以上第三方公正單位進行，監測結果也要向大家報告。

邱議瑩強調，將與有關單位全面檢討廢棄物清理法是否有再改善地方，另外為何會讓廢棄物從3月存在至9月，是否有該檢討之處，也會一併了解。

高市環保局表示，已責令行為人於9月21日前完成清理，若屆期不清理，將由環保局代為清除並向行為人求償。為降低環境風險，現場在清理前已以帆布覆蓋廢棄物。

立委邱議瑩（右二）會勘馬頭山廢棄物處理進度，聽取在地居民意見。圖／立委邱議瑩服務處提供
立委邱議瑩（右二）會勘馬頭山廢棄物處理進度，聽取在地居民意見。圖／立委邱議瑩服務處提供

農地 高雄市 美濃大峽谷

相關新聞

連環爆…高雄美濃大峽谷地主之一遭羈押禁見 疑找人頭租地開挖

高雄接連遭揭發長期將美濃一帶的農地非法開挖盜採砂石，還回填疑似有毒廢棄物，檢方昨天瞞著在地警方突襲美濃帶回其中一名大峽谷...

邱議瑩會勘馬頭山廢棄物 要求公正第三方監測土質與水質

高雄馬頭山遭不肖之徒傾倒廢棄物，堆置逾半年未處理遭環團批評，立委邱議瑩今日下午邀集地方人士會勘。邱議瑩要求現場廢棄物一定...

為廢棄物掩埋亂象找解方 林岱樺：促嚴打非法中央協調合法去處

美濃大峽谷事件，凸顯廢棄物掩埋問題，民進黨立委林岱樺17日邀中央及市府相關部門、營建公會及建築公會代表，舉行協調會以解決...

營建廢棄物亂倒頻傳 彭啓明：將修法加重刑責 股東也有連帶責任

不只美濃大峽谷，高雄馬頭山今年2月間被查獲遭不法集團傾倒鋁渣等廢棄物，事隔逾半年，涉案七名嫌犯已被依違反廢棄物清理法起訴...

高雄美濃大峽谷又一人遭偵辦 檢方今上午聲押地主

高雄美濃大峽谷接連爆，日前無黨籍市議員朱信強的前特助石麗君及其丈夫巫清文，以及承租人王國正等3人才遭拘提，檢警昨天再帶回...

美濃大峽谷引爆眾怒 邱議瑩：土石採取法修法每日重罰500萬至改善為止

近日美濃農地盜採案接連爆發，現行土石採取法最高僅罰500萬元、沒有刑責，市長陳其邁及多名綠委同聲喊修法。立委邱議瑩今天表...

