邱議瑩會勘馬頭山廢棄物 要求公正第三方監測土質與水質

高雄馬頭山遭不肖之徒傾倒廢棄物，堆置逾半年未處理遭環團批評，立委邱議瑩今日下午邀集地方人士會勘。邱議瑩要求現場廢棄物一定要在9月21日前清除完畢，後續的土質與水質監測也要委託第三方進行並公布結果，讓居民安心。

邱議瑩今日邀請高市環保局，會同馬頭山自然人文協會會長黃惠敏、旗山區三協里長劉文寶等人前往麗湖山莊入口處會勘廢棄物處理進度。

邱議瑩指出，現場廢棄物一定要在9月21日前清除完畢，如果地主擺爛不管，她支持環保局立即進場處理，並且向地主求償。

另針對後續土質與水質監測，邱議瑩認為，要由三間以上第三方公正單位進行，監測結果也要向大家報告。

邱議瑩強調，將與有關單位全面檢討廢棄物清理法是否有再改善地方，另外為何會讓廢棄物從3月存在至9月，是否有該檢討之處，也會一併了解。