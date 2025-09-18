為廢棄物掩埋亂象找解方 林岱樺：促嚴打非法中央協調合法去處

美濃大峽谷事件，凸顯廢棄物掩埋問題，民進黨立委林岱樺17日邀中央及市府相關部門、營建公會及建築公會代表，舉行協調會以解決亂象。林岱樺表示，故鄉的土地受傷，應該做的是打擊非法並解決問題，而不是政治操弄爆料連續劇。

協調會邀請中央內政部國土署、環境部、農業部、公共工程委員會、高雄市政府相關局處，以及地方11個以上營建公協會代表，研商解決高雄地區營建廢棄物的合法去處；會中首先要求法務部與警政署協助地方政府，全面查緝非法掩埋。

林岱樺指出，面對廢棄物無處掩埋的缺口，中央有責任協助地方政府，積極尋找合法去處。會議作成結論，國土署於兩周內會同高雄市政府，提出具體可行的短、中、長期營建廢棄物處理方案，務實回應業者需求，以杜絕非法掩埋。

與會業者反映，大峽谷事件後續效應已導致多項工程工期延誤，恐危及公共安全與營運進度，現行制度下，業者普遍面臨處理場地不足、分類標準不清、技術門檻不一等問題，並強烈呼籲中央加快盤整法規制度，盡速於高雄找出合法最終處理場，提供業者明確方向與法規修正。

林岱樺表示，與會業者均為合法經營者，卻仍對營建廢棄物分類與適用標準表達疑慮，法令尚有模糊空間，林岱樺現場也要求主管機關重新盤整、儘速修正，協助業者釐清流程掌握合規方向，避免誤觸法規。

林岱樺指出，本次座談讓營造上下游業者充分反映當前困境，突顯高雄營建廢棄物處置問題的迫切性，她已立即要求國土署會同高雄市政府，務必在兩週內提出暫置場規劃、建築廢棄物之掩埋管理等解決方案。