營建廢棄物亂倒頻傳 彭啓明：將修法加重刑責 股東也有連帶責任

不只美濃大峽谷，高雄馬頭山今年2月間被查獲遭不法集團傾倒鋁渣等廢棄物，事隔逾半年，涉案七名嫌犯已被依違反廢棄物清理法起訴，但廢棄物至今仍未清理。環境部長彭啓明今受訪表示，這周就會將資源循環推動法和廢棄物清理法修正案送至行政院審議，本次修正會將刑責最高刑度從5年提高至7年，相關建設公司、股東等也會有連帶責任。

監督施政聯盟等環團昨召開記者會，揭露馬頭山遭濫倒2800噸廢棄物，據ＸＲＦ快篩檢測，銅高達4萬2752ppm，比土壤管制標準400ppm高出百倍以上，其餘如鋅、砷、鎳、鎘等均超標。然而該批廢棄物卻遭高市環保局認定為一般事業廢棄物。

環境部資源循環署對此回應，預計本月底前可將廢清法修正案送行政院審查，會要求列為優先審議法案，並在10月底送立法院審議，本次修正會將刑責最高刑度從5年提高至7年，同時也會追繳不法得利。

環境部長彭啓明今在「『環保心舞臺』環保裝置藝術揭幕儀式記者會」中表示，無論是美濃大峽谷、馬頭山或是麻豆魚塭等營建廢棄物棄置，對這些破壞環境的事情一再發生，自己相當痛心，這周資源循環推動法和廢棄物清理法就會送至行政院審議，本次修正會將刑責最高刑度從5年提高至7年，得併科罰金1500萬，同時也會追繳不法得利。假如營建廢棄物的棄置地點在農地，那就會再加重刑責，包含不得緩刑。

彭啓明進一步指出，由於現在抓到的都是司機，未來會抓到棄置源頭，建設公司、股東等都有責任，也就是透過全流向追蹤，任何土石方廢棄物都會用GPS和數位化管理，搭配司法手段來遏阻破壞環境的行為，翌年重大汙染事件也會追蹤清除進度。