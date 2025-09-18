快訊

營建廢棄物亂倒頻傳 彭啓明：將修法加重刑責 股東也有連帶責任

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明今受訪表示，針對營建廢棄物亂倒沒壞環境的行為，環境部本周會將資源循環推動法和廢棄物清理法修正案送至行政院審議，本次修正會將刑責最高刑度從5年提高至7年，相關建設公司、股東等也會有連帶責任。記者李柏澔／攝影
彭啓明今受訪表示,針對營建廢棄物亂倒沒壞環境的行為,環境部本周會將資源循環推動法和廢棄物清理法修正案送至行政院審議,本次修正會將刑責最高刑度從5年提高至7年,相關建設公司、股東等也會有連帶責任。

不只美濃大峽谷，高雄馬頭山今年2月間被查獲遭不法集團傾倒鋁渣等廢棄物，事隔逾半年，涉案七名嫌犯已被依違反廢棄物清理法起訴，但廢棄物至今仍未清理。環境部長彭啓明今受訪表示，這周就會將資源循環推動法和廢棄物清理法修正案送至行政院審議，本次修正會將刑責最高刑度從5年提高至7年，相關建設公司、股東等也會有連帶責任。

監督施政聯盟等環團昨召開記者會，揭露馬頭山遭濫倒2800噸廢棄物，據ＸＲＦ快篩檢測，銅高達4萬2752ppm，比土壤管制標準400ppm高出百倍以上，其餘如鋅、砷、鎳、鎘等均超標。然而該批廢棄物卻遭高市環保局認定為一般事業廢棄物。

環境部資源循環署對此回應，預計本月底前可將廢清法修正案送行政院審查，會要求列為優先審議法案，並在10月底送立法院審議，本次修正會將刑責最高刑度從5年提高至7年，同時也會追繳不法得利。

環境部長彭啓明今在「『環保心舞臺』環保裝置藝術揭幕儀式記者會」中表示，無論是美濃大峽谷、馬頭山或是麻豆魚塭等營建廢棄物棄置，對這些破壞環境的事情一再發生，自己相當痛心，這周資源循環推動法和廢棄物清理法就會送至行政院審議，本次修正會將刑責最高刑度從5年提高至7年，得併科罰金1500萬，同時也會追繳不法得利。假如營建廢棄物的棄置地點在農地，那就會再加重刑責，包含不得緩刑。

彭啓明進一步指出，由於現在抓到的都是司機，未來會抓到棄置源頭，建設公司、股東等都有責任，也就是透過全流向追蹤，任何土石方廢棄物都會用GPS和數位化管理，搭配司法手段來遏阻破壞環境的行為，翌年重大汙染事件也會追蹤清除進度。

營建廢棄物亂倒頻傳 彭啓明：將修法加重刑責 股東也有連帶責任

不只美濃大峽谷，高雄馬頭山今年2月間被查獲遭不法集團傾倒鋁渣等廢棄物，事隔逾半年，涉案七名嫌犯已被依違反廢棄物清理法起訴...

高雄美濃大峽谷又一人遭偵辦 檢方今上午聲押地主

高雄美濃大峽谷接連爆，日前無黨籍市議員朱信強的前特助石麗君及其丈夫巫清文，以及承租人王國正等3人才遭拘提，檢警昨天再帶回...

美濃大峽谷引爆眾怒 邱議瑩：土石採取法修法每日重罰500萬至改善為止

近日美濃農地盜採案接連爆發，現行土石採取法最高僅罰500萬元、沒有刑責，市長陳其邁及多名綠委同聲喊修法。立委邱議瑩今天表...

馬頭山廢棄物有害？民間挑戰官方認定 一圖看檢測差異

高雄馬頭山今年2月間查獲遭不法集團傾倒鋁渣等廢棄物，事隔逾半年，涉案7名嫌犯已被依違反廢棄物清理法起訴，預估清運費需5千萬元，犯嫌恐無力負擔高額清除費，因棄置點包含市有土地，清運費恐全民埋單。

新聞眼／廢渣山、盜採谷 執法不力證據

高雄美濃大面積農地遭盜採砂石，鄰近的馬頭山遭棄置鋁渣等廢棄物，未見清運進度，政府高調宣示執法決心，但市民更在意何時才能杜...

美濃「大峽谷」 柯志恩：6、7月還在偷挖

高雄美濃「大峽谷」盜採砂石案延燒，國民黨立委柯志恩關注此案，卻被綠營民代批評「自盜自演」，柯志恩昨揭露兩段關鍵影片，指今...

