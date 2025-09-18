高雄美濃大峽谷又一人遭偵辦 檢方今上午聲押地主

高雄美濃大峽谷接連爆，日前無黨籍市議員朱信強的前特助石麗君及其丈夫巫清文，以及承租人王國正等3人才遭拘提，檢警昨天再帶回一名呂姓地主，涉嫌出租農地參與盜採砂石、回填廢棄物，檢方今上午已將他向法院聲請羈押。

據了解，這名呂姓地主涉嫌與石麗君一同參與土石盜採，將美濃區成功段470地號的農地租給王姓承租人後，讓石麗君夫婦等人能夠盜採農地上的優良土，挖出大坑後又回填汙染的營建廢棄物，且他不只出租成功段470號的土地，可能還有其他名下農地也都租給人開挖盜採。

橋頭地檢署昨天下午與高雄市環保局、保七總隊一同前往該塊土地開挖，要釐清到底農地被回填什麼廢棄物，只見黑色汙泥夾雜紅磚、水泥塊等營建廢棄物通通被挖出，檢方也同步前往呂姓地主家中搜索，並將呂姓地主帶回調查。