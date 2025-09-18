高雄美濃大峽谷又一人遭偵辦 檢方今上午聲押地主
高雄美濃大峽谷接連爆，日前無黨籍市議員朱信強的前特助石麗君及其丈夫巫清文，以及承租人王國正等3人才遭拘提，檢警昨天再帶回一名呂姓地主，涉嫌出租農地參與盜採砂石、回填廢棄物，檢方今上午已將他向法院聲請羈押。
據了解，這名呂姓地主涉嫌與石麗君一同參與土石盜採，將美濃區成功段470地號的農地租給王姓承租人後，讓石麗君夫婦等人能夠盜採農地上的優良土，挖出大坑後又回填汙染的營建廢棄物，且他不只出租成功段470號的土地，可能還有其他名下農地也都租給人開挖盜採。
橋頭地檢署昨天下午與高雄市環保局、保七總隊一同前往該塊土地開挖，要釐清到底農地被回填什麼廢棄物，只見黑色汙泥夾雜紅磚、水泥塊等營建廢棄物通通被挖出，檢方也同步前往呂姓地主家中搜索，並將呂姓地主帶回調查。
橋頭地檢署15日清晨已先依違反廢棄物清理法，將石麗君及巫清文分別以以100萬及80萬元交保，王國正遭聲押，昨帶回呂姓地主經漏夜偵訊後，今天上午也將呂男向橋頭地院聲請羈押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言