美濃大峽谷引爆眾怒 邱議瑩：土石採取法草案最高罰2500萬元

近日美濃農地盜採案接連爆發，現行土石採取法最高僅罰500萬元、沒有刑責，市長陳其邁及多名綠委同聲喊修法。立委邱議瑩今天表示，土石採取法修正案已經完成連署，罰鍰從最高500萬元提高到2500萬元，而且地主未通報視同盜採行為人，運送盜採砂石的司機最重會廢止駕駛執照。

針對農地盜採砂石問題，高市府依據區域計畫法及土石採取法開罰，若在農地非法掩埋廢棄物才能依據廢棄物清理法開罰，且有刑責。相較不法業者獲取的暴利，難有效產生嚇阻作用。

立委邱議瑩今日表示，立法院已完成「土石採取法」修正案連署，率先將修正草案送入議事處，共提出「加重罰則、加重地主責任、斷絕運輸」三大修法方向，盼進入審議程序後，不分黨派一起支持，加速修法完成，全面打擊不法砂石幫。

邱議瑩指出，修法第一方向是「加重罰則，改為連續重罰」，罰鍰從500萬元提高到2500萬元；屆期未改善者，按日連續處罰金額從每日100萬元提高到每日500萬元，罰到改善完成為止。

「加重地主責任，納入刑罰」，如果地主明知有違法盜採土石行為而沒有主動通報，視為盜採行為人處理。「斷絕運輸，犯案卡車司機吊照」運送盜採砂石的司機，最重廢止駕駛執照；車行或運輸業者明知或縱容所屬車輛進行盜採，最高罰1千萬元，並可吊扣或廢止車輛行駛執照。

邱議瑩強調，不法盜採是一條產業鏈，她堅持務實修法，對於每一個關鍵環節，都納入嚴打重罰的範圍，全力嚇阻不法集團，以務實作為守護家園安全。