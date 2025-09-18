快訊

美濃大峽谷引爆眾怒 邱議瑩：土石採取法草案最高罰2500萬元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
美濃區鍾姓阿婆因行經採砂後凹凸不平道路跌倒受傷，邱議瑩探望時剛好不在，改由助理關心致意。邱議瑩強調，針對不法盜採要嚴打重罰，才能嚇阻不法集團。圖／邱議瑩服務處提供
美濃區鍾姓阿婆因行經採砂後凹凸不平道路跌倒受傷，邱議瑩探望時剛好不在，改由助理關心致意。邱議瑩強調，針對不法盜採要嚴打重罰，才能嚇阻不法集團。圖／邱議瑩服務處提供

近日美濃農地盜採案接連爆發，現行土石採取法最高僅罰500萬元、沒有刑責，市長陳其邁及多名綠委同聲喊修法。立委邱議瑩今天表示，土石採取法修正案已經完成連署，罰鍰從最高500萬元提高到2500萬元，而且地主未通報視同盜採行為人，運送盜採砂石的司機最重會廢止駕駛執照。

針對農地盜採砂石問題，高市府依據區域計畫法及土石採取法開罰，若在農地非法掩埋廢棄物才能依據廢棄物清理法開罰，且有刑責。相較不法業者獲取的暴利，難有效產生嚇阻作用。

立委邱議瑩今日表示，立法院已完成「土石採取法」修正案連署，率先將修正草案送入議事處，共提出「加重罰則、加重地主責任、斷絕運輸」三大修法方向，盼進入審議程序後，不分黨派一起支持，加速修法完成，全面打擊不法砂石幫。

邱議瑩指出，修法第一方向是「加重罰則，改為連續重罰」，罰鍰從500萬元提高到2500萬元；屆期未改善者，按日連續處罰金額從每日100萬元提高到每日500萬元，罰到改善完成為止。

「加重地主責任，納入刑罰」，如果地主明知有違法盜採土石行為而沒有主動通報，視為盜採行為人處理。「斷絕運輸，犯案卡車司機吊照」運送盜採砂石的司機，最重廢止駕駛執照；車行或運輸業者明知或縱容所屬車輛進行盜採，最高罰1千萬元，並可吊扣或廢止車輛行駛執照。

邱議瑩強調，不法盜採是一條產業鏈，她堅持務實修法，對於每一個關鍵環節，都納入嚴打重罰的範圍，全力嚇阻不法集團，以務實作為守護家園安全。

農地 高雄市 美濃大峽谷

相關新聞

美濃大峽谷引爆眾怒 邱議瑩：土石採取法草案最高罰2500萬元

近日美濃農地盜採案接連爆發，現行土石採取法最高僅罰500萬元、沒有刑責，市長陳其邁及多名綠委同聲喊修法。立委邱議瑩今天表...

馬頭山廢棄物有害？民間挑戰官方認定 一圖看檢測差異

高雄馬頭山今年2月間查獲遭不法集團傾倒鋁渣等廢棄物，事隔逾半年，涉案7名嫌犯已被依違反廢棄物清理法起訴，預估清運費需5千萬元，犯嫌恐無力負擔高額清除費，因棄置點包含市有土地，清運費恐全民埋單。

新聞眼／廢渣山、盜採谷 執法不力證據

高雄美濃大面積農地遭盜採砂石，鄰近的馬頭山遭棄置鋁渣等廢棄物，未見清運進度，政府高調宣示執法決心，但市民更在意何時才能杜...

美濃「大峽谷」 柯志恩：6、7月還在偷挖

高雄美濃「大峽谷」盜採砂石案延燒，國民黨立委柯志恩關注此案，卻被綠營民代批評「自盜自演」，柯志恩昨揭露兩段關鍵影片，指今...

馬頭山廢棄物清運費5000萬元 恐全民埋單

「一走近化學異味就撲鼻而來。」高雄馬頭山今年二月被棄置廢鋁渣、事業廢棄物後，即便涉案七嫌已起訴，但清運進度仍為零，居民痛...

高雄馬頭山遭倒廢棄物 半年未清運

高雄馬頭山今年二月間被查獲遭不法集團傾倒鋁渣等廢棄物，事隔逾半年，涉案七名嫌犯已被依違反廢棄物清理法起訴，但廢棄物至今仍...

