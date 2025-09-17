美濃「大峽谷」 柯志恩：6、7月還在偷挖

高雄美濃「大峽谷」盜採砂石案延燒，國民黨立委柯志恩關注此案，卻被綠營民代批評「自盜自演」，柯志恩昨揭露兩段關鍵影片，指今年六、七月新吉洋段案場產業道路，多輛挖土機在農地挖採卻不見市府到場執法。

高雄市經發局回應，新吉洋段今年一月查獲後就列管，六月移送地檢署偵辦，八月經檢警聯合掃蕩，行為人已收押，本案已開罰一千四百卅萬元。

不過監督施政聯盟召集人陳椒華表示，非法傾倒廢棄物長年侵蝕農地與山坡地，政府早有「國土變異點」制度，以高雄美濃大峽谷案，二○二三年即發現變異，前年從衛星影像甚至可見大規模開挖痕跡，違規面積七七九八平方公尺，回填廢棄物獲利將非常驚人，立法院應速修法且應加重刑責來遏阻。

柯志恩強調，今年六、七月新吉洋段案場產業道路就有多輛砂石車、挖土機進出，農地內盜挖良土，現場卻未見市府執法，質疑若一月就嚴辦，為何六月還有挖土機作業？真正該面對的問題，是盜採為什麼還在繼續。

內政部國土管理署表示，針對國土變異點的通報，過去三個月通報一次，現在已改為每月通報一次，承諾加速督促地方的落實。

橋頭地檢署偵辦美濃盜採砂石案，自八月廿七日起執行多波搜索，聲請法院羈押禁見承租人王國正等三人獲准，地主石麗君、夫婿巫男分別一百萬元和八十萬元交保候傳，限制住居，並查扣十五輛挖土機，昨天橋檢再動員開挖石麗君的農地，採證回埋廢棄物種類，全案朝違反廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌偵辦。