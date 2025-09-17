新聞眼／廢渣山、盜採谷 執法不力證據

高雄美濃大面積農地遭盜採砂石，鄰近的馬頭山遭棄置鋁渣等廢棄物，未見清運進度，政府高調宣示執法決心，但市民更在意何時才能杜絕這類違法行為、清除乾淨。峽谷坑、廢渣山，高雄近期最知名的「雙景觀」，反映出台灣環境治理的被動困境。

盜採砂石、濫倒廢棄物，一直都是台灣環境治理最難以根絕的犯罪，今年八月以來，美濃大峽谷、馬頭山廢渣山接連揭穿延燒，凸顯環境犯罪就在身邊。

破壞環境的惡行躍上媒體版面，市政府、檢警單位展現查緝決心，但掀開每一案的查辦時間軸，卻也看出執法單位居於被動。

美濃大峽谷今年一月就查獲盜採，但市府除了開罰、限期恢復原狀外，看不出積極作為，六月函送地檢署未見執行，八月底收網還能逮到現行犯，凸顯開罰對不法集團不痛不癢，若不是藍營民代高調會勘，犯行恐怕還在持續。

橋頭地檢署檢察長張春暉日前親赴現場，受訪強調「不是不處理，是要長期監控」。然而，監控的前提代表行為仍在持續，若只是被動觀察、不及時制止與清理，便無法消弭環境風險。

鎖定涉案集團並移送法辦，是必要的第一步，但後續清運代價高昂，拖得愈久，汙染擴散、成本攀升，若執法仍處於被動，時間一拉長，環境風險與財務壓力只會成倍放大。

盜採留下的深坑，濫倒遺留的廢鋁渣不是靜態的風景，是每天提醒選民「政府效率」的實體證據，廢棄物清運責任理應回歸行為人，但涉案集團往往資金薄弱或已抽身無蹤；政府缺少快速處理機制，任憑環境風化、滲漏，最終演變為二度汙染。

環境犯罪就像不斷擴散的傷口，汙染的不只是土地，更是政府的信任資產。若執政者不正視這場考驗，馬頭山與美濃大峽谷恐怕會從環境危機，轉化為選舉危機，衝擊二○二六選情。