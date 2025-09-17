聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／廢渣山、盜採谷 執法不力證據

聯合報／ 本報記者張議晨
高雄市環保局得知馬頭山居民北上抗議，在廢棄物上覆蓋新帆布。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市環保局得知馬頭山居民北上抗議，在廢棄物上覆蓋新帆布。記者巫鴻瑋／攝影

高雄美濃大面積農地遭盜採砂石，鄰近的馬頭山遭棄置鋁渣等廢棄物，未見清運進度，政府高調宣示執法決心，但市民更在意何時才能杜絕這類違法行為、清除乾淨。峽谷坑、廢渣山，高雄近期最知名的「雙景觀」，反映出台灣環境治理的被動困境。

盜採砂石、濫倒廢棄物，一直都是台灣環境治理最難以根絕的犯罪，今年八月以來，美濃大峽谷、馬頭山廢渣山接連揭穿延燒，凸顯環境犯罪就在身邊。

破壞環境的惡行躍上媒體版面，市政府、檢警單位展現查緝決心，但掀開每一案的查辦時間軸，卻也看出執法單位居於被動。

美濃大峽谷今年一月就查獲盜採，但市府除了開罰、限期恢復原狀外，看不出積極作為，六月函送地檢署未見執行，八月底收網還能逮到現行犯，凸顯開罰對不法集團不痛不癢，若不是藍營民代高調會勘，犯行恐怕還在持續。

橋頭地檢署檢察長張春暉日前親赴現場，受訪強調「不是不處理，是要長期監控」。然而，監控的前提代表行為仍在持續，若只是被動觀察、不及時制止與清理，便無法消弭環境風險。

鎖定涉案集團並移送法辦，是必要的第一步，但後續清運代價高昂，拖得愈久，汙染擴散、成本攀升，若執法仍處於被動，時間一拉長，環境風險與財務壓力只會成倍放大。

盜採留下的深坑，濫倒遺留的廢鋁渣不是靜態的風景，是每天提醒選民「政府效率」的實體證據，廢棄物清運責任理應回歸行為人，但涉案集團往往資金薄弱或已抽身無蹤；政府缺少快速處理機制，任憑環境風化、滲漏，最終演變為二度汙染。

環境犯罪就像不斷擴散的傷口，汙染的不只是土地，更是政府的信任資產。若執政者不正視這場考驗，馬頭山與美濃大峽谷恐怕會從環境危機，轉化為選舉危機，衝擊二○二六選情。

農地 高雄市 美濃大峽谷

延伸閱讀

美濃盜採砂石害婦摔傷 邱議瑩關懷協助度難關

影／美濃盜採砂石案延燒 柯志恩反擊綠營指控再曝6、7月盜採畫面

高雄馬頭山廢棄物銅含量超標百倍 環團呼喊陳其邁也要重視、震怒

影／高雄美濃大峽谷居民「攔轎申冤」 阿婆哭訴：報警都沒用

相關新聞

高雄馬頭山遭倒廢棄物 半年未清運

高雄馬頭山今年二月間被查獲遭不法集團傾倒鋁渣等廢棄物，事隔逾半年，涉案七名嫌犯已被依違反廢棄物清理法起訴，但廢棄物至今仍...

美濃「大峽谷」 柯志恩：6、7月還在偷挖

高雄美濃「大峽谷」盜採砂石案延燒，國民黨立委柯志恩關注此案，卻被綠營民代批評「自盜自演」，柯志恩昨揭露兩段關鍵影片，指今...

新聞眼／廢渣山、盜採谷 執法不力證據

高雄美濃大面積農地遭盜採砂石，鄰近的馬頭山遭棄置鋁渣等廢棄物，未見清運進度，政府高調宣示執法決心，但市民更在意何時才能杜...

馬頭山廢棄物清運費5000萬元 恐全民埋單

「一走近化學異味就撲鼻而來。」高雄馬頭山今年二月被棄置廢鋁渣、事業廢棄物後，即便涉案七嫌已起訴，但清運進度仍為零，居民痛...

高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣 5000萬清運費恐全民埋單

．高雄旗山、內門交界的馬頭山，今年初遭非法棄置2800多公噸廢鋁渣及其他事業廢棄物，嚴重危害周邊水源環境，橋頭地檢署9月初起訴7人，估清運費恐逾5000萬元，起訴7人均為載運廢土的司機，恐無資力負擔高額清除費，因高雄市政府也是棄置點的地主之一，未來清運費恐全民埋單。

影／美濃盜採砂石案延燒 柯志恩反擊綠營指控再曝6、7月盜採畫面

高雄美濃大峽谷盜採砂石案延燒，國民黨立委柯志恩近日因關注此案，遭綠營民代批評「自盜自演」、「砂石幫的打手」，柯志恩今駁斥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。