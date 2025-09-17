聽新聞
馬頭山廢棄物清運費5000萬元 恐全民埋單

聯合報／ 記者郭韋綺巫鴻瑋張議晨／高雄報導

馬頭山廢棄物 檢測結果不同調 製表／地方社會中心、生活中心
「一走近化學異味就撲鼻而來。」高雄馬頭山今年二月被棄置廢鋁渣、事業廢棄物後，即便涉案七嫌已起訴，但清運進度仍為零，居民痛批高市府不處理。高市環保局預估清運費需五千萬元，犯嫌恐無力負擔高額清除費，因棄置點包含市有土地，清運費恐全民埋單。

實際走到棄置現場，部分廢棄物用太空包裝，部分則裸露地表，因廢鋁渣遇水會產生甲烷跟氨氣，裸露的廢棄物被用藍白色帆布覆蓋，以免接觸到雨水。

然而自今年二月以來，高雄歷經多次颱風、豪雨，覆蓋在廢棄物上的帆布部分已破損，灰黑色的土塊裸露在外，伴隨電子產業絞碎料及廢風管、滅火器、營建廢土等，散發著化學、重金屬混雜的臭味。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏直言，帆布根本覆蓋不全，導致有毒疑慮的廢棄物持續汙染周邊，影響大高雄的水源。

劉姓居民稱，居民敢怒不敢言，「就怕被那些人開槍。」

據了解，起訴七名犯嫌為司機，環保局雖各開罰三百萬元，並命七人於本月廿一日前完成清除，但棄置點清運進度仍為零，若七人名下無財產可供強制執行，清除費最終恐是全民埋單。

