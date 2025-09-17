美濃盜採砂石害婦摔傷 邱議瑩關懷協助度難關

美濃農地遭盜採、濫倒，橋頭地檢署檢察長張春暉日前率隊現勘，鍾姓婦人陳情指砂石車出入頻繁，道路不平害摔車。民進黨立委邱議瑩得知後提供關懷協助，並要求市府加強農路管理。

選區在高雄市的邱議瑩今天透過新聞稿表示，鍾姓婦人在農田附近騎車摔倒受傷，且因經濟困難急需外界援助，她得知後今天前往探視，團隊並協助聯繫相關急難救助、協助鍾姓婦人完成報案手續，並要求市府加強農路管理，確保通行安全。

邱議瑩表示，得知在美濃種田的鍾姓婦人騎車自摔非常擔心，今天前往鍾婦家探視，鍾婦剛好外出，她並請助理持續關心。在了解鍾婦情況後，也協助鍾婦到警局完成報案手續。

鍾婦說，自己收入全靠租的這塊農田，但近期經濟相當困難；手部是主要受傷部位，腳則被機車燙傷，已就醫治療。邱議瑩說，聽了實在很心疼，已立即請區公所協助，申請急難救助，幫其度過眼前難關。

邱議瑩也聯繫2個美濃的愛心慈善會，提供額外醫療補助。至於摔車補償，服務處有免費律師協助，會替鍾婦申請地主賠償，絕對不能受委屈。鍾婦聽後也露出笑容，邱議瑩承諾會持續關心鍾婦狀況。

至於導致鍾婦自摔的道路，邱議瑩強調，目前已完成路面鋪設，避免再有人受傷，也要求市府加強農路管理與維護，確保通行安全。