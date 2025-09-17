快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

影／美濃盜採砂石案延燒 柯志恩反擊綠營指控再曝6、7月盜採畫面

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
美濃盜採砂石案延燒，國民黨立委柯志恩反擊綠營指控再曝今年6、7月盜採畫面。記者郭韋綺／翻攝
美濃盜採砂石案延燒，國民黨立委柯志恩反擊綠營指控再曝今年6、7月盜採畫面。記者郭韋綺／翻攝

高雄美濃大峽谷盜採砂石案延燒，國民黨立委柯志恩近日因關注此案，遭綠營民代批評「自盜自演」、「砂石幫的打手」，柯志恩今駁斥抹黑，再揭露兩段關鍵影片，直指今年6、7月新吉洋段案場產業道路，多輛怪手在農地挖採卻不見市府到場執法。

柯志恩指出，今年6、7月在美濃新吉洋段案場產業道路，她取得民眾提供的畫面，顯示一整排砂石車頻繁進出，多輛怪手、挖土機直接在農地內盜挖良土，但現場卻未見市府執法。

她直言，這段影片是居民親自拍下來的第一手紀錄，若市府真如綠營民代所說早在1月、4月就嚴查嚴辦，為何到了夏天仍能見到砂石車、怪手持續作業？

柯志恩表示，日前橋頭地檢署檢察長帶隊到美濃大峽谷會勘，還遇到一名阿嬤攔路陳情，控訴當地遭不法集團盜挖已長達2年，報警都沒有用，這正是民眾的真實心聲。她強調，地方居民長期飽受其害，卻遲遲看不到有效執法，才會把陳情帶給她，希望中央能重視。

她說，新聞曝光後，陳情的居民看到她近日遭綠營側翼批評「自導自演」，認為無法接受，才提供今年6、7月拍攝的影片支持她。畫面中除了怪手挖土，還能見到砂石車整排停在路邊待命，卻未有任何檢警或市府人員現身，顯示問題並未改善。

對於綠營民代強調市府已嚴查，柯志恩反嗆，既然執法如此嚴格，為何居民仍要向她陳情？她重申，這並非「收割」或「唱衰司法」，而是單純反映民眾憤怒與焦慮，「真正該面對的問題，是盜採為什麼還在繼續」。

柯志恩強調，檢警過去雖有裁罰，但只是罰款，沒有持續監督，導致集團故態復萌，她呼籲市府要加緊嚴查，徹底取締不法，別讓居民長期活在非法盜採的陰影之下。

她最後表示，美濃是高雄的好山好水，不該被砂石集團破壞，她代替居民發聲，沒有任何政治操作，呼籲回到事件本質，共同監督，讓美濃這片好山好水不再受到破壞，這才是高雄人共同期待。

美濃盜採砂石案延燒，國民黨立委柯志恩反擊綠營指控再曝今年6、7月盜採畫面。記者郭韋綺／翻攝
美濃盜採砂石案延燒，國民黨立委柯志恩反擊綠營指控再曝今年6、7月盜採畫面。記者郭韋綺／翻攝
美濃盜採砂石案延燒，國民黨立委柯志恩反擊綠營指控再曝今年6、7月盜採畫面。記者郭韋綺／翻攝
美濃盜採砂石案延燒，國民黨立委柯志恩反擊綠營指控再曝今年6、7月盜採畫面。記者郭韋綺／翻攝

農地 砂石 高雄市 柯志恩 美濃大峽谷

延伸閱讀

民進黨昔清廉勤政愛鄉土 陳菁徽酸：高雄今貪腐怠惰愛砂土

2026高雄市長最新民調曝光後 邱議瑩、林岱樺齊批柯志恩

民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先 民進黨僅邱議瑩落後柯志恩

高雄綠營民代遭起底背後金主是營造、廢清業 封她「砂石小公主」

相關新聞

高雄馬頭山廢棄物銅含量超標百倍 環團呼喊陳其邁也要重視、震怒

監督施政聯盟等環團，今上午偕同立法委員陳昭姿針對廢土和廢棄物濫倒問題召開記者會，揭露高雄馬頭山遭倒2800噸有害事業廢棄...

影／環團憂馬頭山重金屬汙染風險擴大 高市環保局駁非有害廢棄物

高雄馬頭山廢棄物濫倒案至今未完成清理，環保團體痛批市府「擺爛不理」，直言廢棄物中含銅量濃度高達4萬多ppm，還檢出鋅、砷...

民進黨昔清廉勤政愛鄉土 陳菁徽酸：高雄今貪腐怠惰愛砂土

國民黨立委柯志恩、陳菁徽日前前往高雄美濃會勘，發現當地有多處農地和國有地遭盜採土石後，回填營建廢棄物，留下大坑洞，形成「...

盜採砂石變賣再回填廢棄物情況嚴重 民團籲應盡速修法加重刑責

監督施政聯盟等團體上午與民眾黨立委陳昭姿舉行記者會，揭露高雄馬頭山遭倒2800噸有害事業廢棄物，多項重金屬超標，尤其銅含...

美濃大峽谷 老婦哭訴：報警沒用

高雄美濃「大峽谷」盜採案持續延燒，橋頭地檢署檢察長張春暉昨率隊會勘2處農地，1名老婦攔路陳情，哭訴2年多來砂石車出入頻繁...

美濃居民「攔轎申冤」訴報警無用 高雄市警局嚴正澄清、否認吃案

橋頭地檢署檢察長張春暉今天率隊前往「美濃大峽谷」會勘，遇到在地居民「攔轎申冤」向張春暉陳情哭訴警方抓小放大、報警無用，對此高雄市警察局嚴正澄清「對盜採砂石與非法傾倒廢棄物者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。