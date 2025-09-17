影／美濃盜採砂石案延燒 柯志恩反擊綠營指控再曝6、7月盜採畫面

高雄美濃大峽谷盜採砂石案延燒，國民黨立委柯志恩近日因關注此案，遭綠營民代批評「自盜自演」、「砂石幫的打手」，柯志恩今駁斥抹黑，再揭露兩段關鍵影片，直指今年6、7月新吉洋段案場產業道路，多輛怪手在農地挖採卻不見市府到場執法。

柯志恩指出，今年6、7月在美濃新吉洋段案場產業道路，她取得民眾提供的畫面，顯示一整排砂石車頻繁進出，多輛怪手、挖土機直接在農地內盜挖良土，但現場卻未見市府執法。

她直言，這段影片是居民親自拍下來的第一手紀錄，若市府真如綠營民代所說早在1月、4月就嚴查嚴辦，為何到了夏天仍能見到砂石車、怪手持續作業？

柯志恩表示，日前橋頭地檢署檢察長帶隊到美濃大峽谷會勘，還遇到一名阿嬤攔路陳情，控訴當地遭不法集團盜挖已長達2年，報警都沒有用，這正是民眾的真實心聲。她強調，地方居民長期飽受其害，卻遲遲看不到有效執法，才會把陳情帶給她，希望中央能重視。

她說，新聞曝光後，陳情的居民看到她近日遭綠營側翼批評「自導自演」，認為無法接受，才提供今年6、7月拍攝的影片支持她。畫面中除了怪手挖土，還能見到砂石車整排停在路邊待命，卻未有任何檢警或市府人員現身，顯示問題並未改善。

對於綠營民代強調市府已嚴查，柯志恩反嗆，既然執法如此嚴格，為何居民仍要向她陳情？她重申，這並非「收割」或「唱衰司法」，而是單純反映民眾憤怒與焦慮，「真正該面對的問題，是盜採為什麼還在繼續」。

柯志恩強調，檢警過去雖有裁罰，但只是罰款，沒有持續監督，導致集團故態復萌，她呼籲市府要加緊嚴查，徹底取締不法，別讓居民長期活在非法盜採的陰影之下。

她最後表示，美濃是高雄的好山好水，不該被砂石集團破壞，她代替居民發聲，沒有任何政治操作，呼籲回到事件本質，共同監督，讓美濃這片好山好水不再受到破壞，這才是高雄人共同期待。