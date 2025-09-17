高雄馬頭山汙染飄重金屬臭味 居民怕被開槍不敢多言

高雄馬頭山遭人非法傾倒廢鋁渣及其他事業廢棄物，威脅周邊土壤水源環境，卻被高雄市環保局非有害廢棄物，此說法引起在地民眾不滿，認為環保局避重就輕、擺爛、推卸責任，馬頭山自然人文協會長黃惠敏直言，環保局至今放任汙染不處理，令居民實在提心吊膽，呼籲政府盡快移除。

當地劉姓居民稱，早就發現馬頭山遭人傾倒廢棄物，且居民曾上前質疑為何有大型機具進出，不法分子卻騙居民稱是因為要蓋太陽能光電場需要施工，居民也疑惑為何都是趁半夜施工，後來才發現是亂倒廢棄物。當地居民敢怒不敢言，向記者透露「怕被那些人開槍」言語中充滿恐懼不敢多言。

記者實地走訪遭汙染現場，廢棄物已被覆蓋上藍白色帆布，不過仍可見到帆布破損、化學法蘭桶被棄置在旁，現場瀰漫無法形容的化學、重金屬混合氣味，長時間待在現場可能會暈眩，一旁還有混濁水池，但卻也見到地上有梅花鹿或水鹿的蹄印，當地居民表示之前當地很常有鹿群、穿山甲、烏龜出沒，但現在已鮮少看到。

黃惠敏表示，馬頭山汙染在今年1月就已經被在地居民發現不法分子趁著夜色前來傾倒廢棄物，直到2月檢警收網開挖，3月底環保局才來覆蓋帆布，但根本覆蓋不全，導致有毒疑慮的廢棄物持續汙染周邊，甚至深褐色的汙水直接流入小水溝中，可能早已滲入地下水汙染大高雄的水源。

黃惠敏不解為何環保局會認為馬頭山遭棄置的廢棄物「非有害廢棄物」，因實際驗出廢棄物中含銅量濃度高達4萬多ppm，還檢出鋅、砷、鎳、鎘等重金屬，現場還瀰漫濃濃化學、重金屬臭味，她質疑「難道環保局的人都聞不到嗎」更無奈每次到場巡視都被迫再聞一次有毒臭味「每次來一趟，細胞都不知道要死多少」。