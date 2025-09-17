獨／高雄馬頭山遭埋廢鋁渣…檢測稱不屬有毒廢棄物 遭起訴書直接打臉

高雄馬頭山廢棄物濫倒案至今未完成清理，環保團體痛批市府「擺爛不理」，直言廢棄物中含銅量濃度高，還檢出其他重金屬；高雄市環保局則稱環團檢測方法有誤，第三方檢測結果不屬「有害廢棄物」；但根據橋檢起訴書，檢方都點名鋁渣對環境危害大，連周邊水體都變色，「顯已嚴重危害當地生態環境及水質」。

環保團體及馬頭山自然人文協會長黃惠敏今赴立法院，痛批高雄市政府對馬頭山濫倒案「擺爛不理」，記者會出示台南社大環境小組研究員晁瑞光所做的快篩檢測，發現銅高達4萬2752 ppm，比土壤管制標準400 ppm高出百倍以上，其餘如鋅、砷、鎳、鎘等均超標2至15倍不等。

黃惠敏指出，今年2月間馬頭山遭非法傾倒廢棄物逾2800公噸，汙染量驚人，環保局卻僅認定為一般事業廢棄物，形同將居民置於潛在汙染風險之中，要求市府立即啟動防護措施，避免汙染擴散至農地與水源，盡速清除。

對此，高雄市環保局則稱，XRF檢測僅能作為土壤中元素濃度快速篩檢，檢測值常比TCLP（毒性特性溶出程序）高出百倍，不能代表實際溶出量，若以此數據直接判斷汙染，容易引發誤導與恐慌。

環保局強調，馬頭山現場採集9件樣品，送國環院認證實驗室檢驗，結果顯示含銅量僅0.1至1.57mg/L，遠低於有害事業廢棄物標準（15mg/L），pH值7.75至9.38之間，也未超過有害認定門檻（≦2或≧12.5）。

馬頭山今年2月被濫倒事業廢棄物，檢警調查後，確認遭填埋廢棄物有大量廢鋁渣、廢電線、廢帆布、廢橡膠製品、保麗龍顆粒、廢裝潢板等物，橋頭地檢署9月起訴涉案7人。

記者今實地前往現場，棄置點無清運跡象，部分廢鋁渣雖有藍白色帆布覆蓋，但仍有破口，若遇豪雨仍不免受到沖刷，這也是附近居民擔心的重點。

雖然環保局認為該批廢棄物不屬有害事業廢棄物標準，不過橋檢起訴書中，直指「鋁渣與一般事業廢棄物不同，遇水會產生甲烷跟氨氣，長期吸入體內會損及肺部，且棄置在戶外，因雨水作用，周邊水體已經變色，棄置場址原為保育類野生動物憩息地，經棄置廢棄物後，已嚴重危害當地生態環境及水質。」