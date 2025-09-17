聽新聞
獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單
高雄旗山、內門交界的馬頭山，今年初遭非法棄置2800多公噸廢鋁渣及其他事業廢棄物，嚴重危害周邊水源環境，橋頭地檢署本月初起訴7人，估清運費恐逾5000萬元，起訴7人均為載運廢土的司機，恐無資力負擔高額清除費，因高雄市政府也是棄置點的地主之一，未來清運費恐全民埋單。
馬頭山附近山坡地2月遭濫倒事廢，有太空包裝廢鋁土、飛灰、電子產業絞碎料及廢風管、滅火器、營建廢土等，充斥刺鼻味。
當時居民深夜聽到大型機具作業聲響，砂石車、挖土機頻繁進出，業者還謊稱是整地，檢警環獲報逮7名嫌犯，今年9月起訴7名犯嫌，不過7嫌主要為載運廢土到場的司機，仍有多人在逃通緝中，幕後主嫌仍未到案。
事隔超過半年，至今廢棄物仍堆置現場，日曬雨淋、揚塵飄散汙染社區。環保團體今在立法院召開記者會，直言廢棄物中含銅量濃度高達4萬多ppm，還檢出鋅、砷、鎳、鎘等重金屬，恐衝擊生態環境，汙染風險遠勝美濃盜採砂石案。
對此，高雄市環保局今反擊，環團檢測方法有誤，國家環境研究院第三方實驗室檢測結果確認馬頭山案屬「一般事業廢棄物」，非有害廢棄物。
據了解，馬頭山廢棄物主要棄置地點，部分為市府所有，部分則為私人土地，但棄置地點主要集中高雄市工務局所有的道路用地，環保局雖命7嫌於本月21日完成清除，預估清除總經費逾5000萬元，但7人資力有限，若名下無財產可供強制執行，由於市府也是地主之一，清除費最終恐全民埋單。
