影／環團憂馬頭山重金屬汙染風險擴大 高市環保局駁非有害廢棄物

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
馬頭山年初遭濫倒廢棄物環保局圖／高市環保局提供
高雄馬頭山廢棄物濫倒案至今未完成清理，環保團體痛批市府「擺爛不理」，直言廢棄物中含銅量濃度高達4萬多ppm，還檢出鋅、砷、鎳、鎘等重金屬，恐衝擊生態環境，汙染風險遠勝美濃盜採砂石案。環保局反擊，環團檢測方法有誤，國家環境研究院第三方實驗室檢測結果確認馬頭山案屬「一般事業廢棄物」，非有害廢棄物。

馬頭山自然人文協會長黃惠敏指出，今年2月間馬頭山遭非法傾倒廢棄物逾2800公噸，經台南社大以攜帶式X光螢光光譜儀（XRF）檢測，銅濃度4萬2752 、鋅5856、砷158 、鎳439 、鎘308 ppm，汙染量驚人，環保局卻僅認定為一般事業廢棄物，形同將居民置於潛在汙染風險之中。

黃惠敏要求市府立即啟動防護措施，避免汙染擴散至農地與水源，盡速清除，同時追查非法傾倒源頭，揪出主使者嚴懲。她批評，多處農地如旗山爐碴、麻豆石灰等回填廢棄物場址多年來未能清理，顯示地方政府執法不力，人民被迫承受毒害。

高市環保局回應，XRF檢測僅能作為土壤中元素濃度快速篩檢，檢測值常比TCLP（毒性特性溶出程序）高出百倍，不能代表實際溶出量，若以此數據直接判斷汙染，容易引發誤導與恐慌。

環保局強調，依規定應以TCLP檢測結果作為行政處罰依據。馬頭山現場採集9件樣品，送國環院認證實驗室檢驗，結果顯示含銅量僅0.1至1.57mg/L，遠低於有害事業廢棄物標準（15mg/L），pH值7.75至9.38之間，也未超過有害認定門檻（≦2或≧12.5）。

環保局指出，馬頭山案9月1日由橋頭地檢署起訴，行為人除依廢棄物清理法第36條規定，各處以300萬元罰鍰外，並限令於9月21日前完成清理，若屆期不清理，將由環保局代為清除並向行為人求償。

外界關注旗山區大林段轉爐石案，環保局說明，2013年查出當地農地遭回填中聯轉爐石，2017年法院判決認定屬廢棄物，必須清理。行為人包括綽號「美國仔」的黃姓人士、建發公司、萬大公司及中聯公司。

萬大公司曾於2019年提出清理計畫，但經5次審查均遭駁回，第6次在韓市府任內獲核定，然執行進度嚴重落後，只清理8000公噸、僅0.8%。

陳其邁上任後，立即廢止原計畫，改由中聯公司提出新計畫，2020年11月核定後執行，迄今已完成清運77萬6693公噸，預計2026年底全數清除，「解決問題的是陳其邁市府，才真正處理延宕10多年的難題」。

環保局長張瑞琿強調，高市對非法棄置廢棄物「零容忍」。目前全市已有60件場址完成解列，另有13件清理完成，正進入解列審查。所有非法棄置案件，均要求行為人自行清理，若拒不配合，將依法移送，並代為清除求償，絕不讓全民承擔。

圖／馬頭山自然人文協會提供
圖／馬頭山自然人文協會提供
圖／高市環保局提供
圖／高市環保局提供

