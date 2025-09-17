民進黨昔清廉勤政愛鄉土 陳菁徽酸：高雄今貪腐怠惰愛砂土

國民黨立委柯志恩、陳菁徽日前前往高雄美濃會勘，發現當地有多處農地和國有地遭盜採土石後，回填營建廢棄物，留下大坑洞，形成「美濃大峽谷」。陳菁徽今早接受廣播節目「千秋萬事」訪問，她轟高雄市政府直到爆料才醒來，柯志恩每天在做高雄市長的事情，民進黨以前口號叫做「清廉、勤政、愛鄉土」，高雄現在是「貪腐、怠惰、愛砂土」。

陳菁徽今早接受訪問，談論日前會勘美濃的事情。她說，她們爆料後，高雄市政府才發了新聞，但這事情已發生一年，「沒有人告訴你嗎，怎麼會是柯志恩爆料後才醒過來」。柯志恩每天在做高雄市長的事情，高雄市金玉其外而敗絮其內。

陳菁徽建議，高雄市應該開大型記者會，每個局處的人排排坐，告訴大家自己負責什麼，負責農業的要告訴大家對農業造成什麼影響，環保局是不是要告知檢測結果，未來多久檢測，如何督導、裁罰等，是否要有局處說這個洞要怎麼回填，如果抓到回填都是廢棄物要怎麼辦，附近若已被汙染要怎麼解決。居民打1999這麼久，是否要追下落，不用咎責嗎？只有陳其邁浩浩蕩蕩帶一堆人，表示震怒嚴辦。

陳菁徽提到，還有個阿嬤說其木瓜田旁邊已經被挖22年，她去現場看，她跟助理非常震驚，因為要進去這個洞要穿過很多農田，「裡面別有洞天」，她覺得奇怪，砂石車跟挖土機怎麼開進去的，人都是用爬進去的。陳其邁總該告訴大家除了這個非常遺憾的「高雄新景點」，還發現什麼別的，而不是每天跟在柯志恩後面震怒。當地居民非常淳樸老實，被欺負很久都敢怒不敢言，她去的時候都穿背心，居民都覺得終於找到人可以講。

針對有高雄市議員質疑柯志恩自導自演，陳菁徽說，她非常支持柯志恩去提告，高雄市政府遮遮掩掩。她酸，想到陳其邁就想到請誰誰誰來辦演唱會，高雄可以邀請到這麼多有名的明星等，卻沒發現高雄環境被嚴重汙染，現在大峽谷不只美濃，陸續有人爆料，當天去會勘時發現現場拉封鎖線，是在地議員跟警察溝通才把封鎖線拆掉。

陳菁徽也說，興達電廠9日晚上爆炸，隔天早上說明會，下午辦記者會，說明會只邀民進黨立委邱議瑩，下午時民進黨立委許智傑想進去被請出來，國民黨委員、議員去都不能去。民進黨立委林岱樺已經說未來當市長後要定期飛空拍機去看情況。

陳菁徽也在廣告時間說，陳其邁就是不想讓人看到這些事情，只要有人報什麼，就封封封。他先不准空拍機，再來就是拉封條。

陳菁徽更指出，柯志恩現在被抹黑自導自演，跟議員助理去會勘，與其攻擊柯志恩，不如好好聽她的建議，告訴大家幾時還給美濃平靜環境，不是派一堆議員或想選議員的人出來當打手。他們說議員助理是地主等等，但這個議員是無黨籍，他之前選議員，都是陳其邁在站台，應該去問陳其邁。民進黨以前口號叫做「清廉、勤政、愛鄉土」，而她認為高雄現在是「貪腐、怠惰、愛砂土」。