盜採砂石變賣再回填廢棄物情況嚴重 民團籲應盡速修法加重刑責

橋頭地檢署檢察長張春暉今天率隊前往「美濃大峽谷」會勘，遇到在地居民「攔轎申冤」向張春暉陳情哭訴警方抓小放大、報警無用，對此高雄市警察局嚴正澄清「對盜採砂石與非法傾倒廢棄物者...

2025-09-16 16:40