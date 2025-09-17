盜採砂石變賣再回填廢棄物情況嚴重 民團籲應盡速修法加重刑責
監督施政聯盟等團體上午與民眾黨立委陳昭姿舉行記者會，揭露高雄馬頭山遭倒2800噸有害事業廢棄物，多項重金屬超標，尤其銅含量比土壤管制標準高出百倍。立委陳昭姿呼籲環境部盡速將加重刑責罰則及管理的「廢棄物清理法」。
監督施政聯盟召集人陳椒華則指出，各縣市盜採砂石變賣再回填廢棄物的情況非常嚴重，要解決濫倒問題，地方政府除了落實國土變異點查緝，立法院應速修法且應加重刑責，才可能有遏阻效果。高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，馬頭山於今年2月間遭非法傾倒廢棄物，經檢警追查，行為人已遭檢方起訴。然而該批廢棄物遭高雄市環保局認定為「一般事業廢棄物」，但日前經台南社大再次檢測，證實含有多種高濃度重金屬，恐汙染環境與衝擊生態。
立委陳昭姿呼籲，內政部應要求地方政府落實國土變異點查報工作，不能再縱容美濃大峽谷事件一再發生，環境部應於本會期將延宕多年的廢棄物清理法修正案送進立法院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言