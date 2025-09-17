盜採砂石變賣再回填廢棄物情況嚴重 民團籲應盡速修法加重刑責

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
監督施政聯盟等團體上午與民眾黨立委陳昭姿（右三）舉行記者會，揭露高雄馬頭山遭倒2800噸有害事業廢棄物，多項重金屬超標，尤其銅含量比土壤管制標準高出百倍。呼籲環境部盡速將加重刑責罰則及管理的「廢棄物清理法」。記者林俊良／攝影
監督施政聯盟等團體上午與民眾黨立委陳昭姿舉行記者會，揭露高雄馬頭山遭倒2800噸有害事業廢棄物，多項重金屬超標，尤其銅含量比土壤管制標準高出百倍。立委陳昭姿呼籲環境部盡速將加重刑責罰則及管理的「廢棄物清理法」。

監督施政聯盟召集人陳椒華則指出，各縣市盜採砂石變賣再回填廢棄物的情況非常嚴重，要解決濫倒問題，地方政府除了落實國土變異點查緝，立法院應速修法且應加重刑責，才可能有遏阻效果。高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，馬頭山於今年2月間遭非法傾倒廢棄物，經檢警追查，行為人已遭檢方起訴。然而該批廢棄物遭高雄市環保局認定為「一般事業廢棄物」，但日前經台南社大再次檢測，證實含有多種高濃度重金屬，恐汙染環境與衝擊生態。

立委陳昭姿呼籲，內政部應要求地方政府落實國土變異點查報工作，不能再縱容美濃大峽谷事件一再發生，環境部應於本會期將延宕多年的廢棄物清理法修正案送進立法院。

立委與民團上午舉行記者會揭露高雄馬頭山遭倒2800噸有害事業廢棄物，監督施政聯盟召集人陳椒華（左二）指出，各縣市盜採砂石變賣再回填廢棄物的情況非常嚴重，要解決濫倒問題，地方政府除了落實國土變異點查緝，立法院應速修法且應加重刑責，才可能有遏阻效果。記者林俊良／攝影
