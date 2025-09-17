高雄馬頭山廢棄物銅含量超標百倍 環團呼喊陳其邁也要重視、震怒

監督施政聯盟等環團，今上午偕同立法委員陳昭姿針對廢土和廢棄物濫倒問題召開記者會，揭露高雄馬頭山遭倒2800噸有害事業廢棄物，多項重金屬超標，其中銅含量比土壤管制標準高出百倍，甚至鋅、砷、鎘等也超標，卻未見高雄市長陳其邁震怒。呼籲陳其邁除對美濃大峽谷表態外，也應重視馬頭山廢棄物濫倒問題。

高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，馬頭山於今年2月間遭非法傾倒廢棄物，經檢警追查，行為人於8月26日遭檢方起訴。然而該批廢棄物遭高雄市環保局認定為一般事業廢棄物，但日前經台南社大再次檢測，證實含有多種高濃度重金屬，恐汙染環境與衝擊生態。

據台南社大環境小組研究員晁瑞光研究員9月15日對現場樣本進行XRF快篩檢測，銅高達4萬2752 ppm，比土壤管制標準400 ppm高出百倍以上，其餘如鋅、砷、鎳、鎘等均超標2至15倍不等。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，日前立委揭露的高雄美濃大峽谷案，2024年在內政部國土署的國土變異點已出現，美濃大峽谷變異點為農牧用地，發現變異至今已滿1年，違規面積7798平方公尺，深度竟然達20公尺，回填廢棄物獲利將非常驚人，但為何高雄市政府現在才追查？立法院應速修法且應加重刑責，才可能有遏阻效果。

據內政部2002年至2025年統計，總變異點數12萬2510件，查報違規變異點總件數為5萬4282件，違規最多的縣市依序為屏東縣（8011件）、台南市（6504件）、彰化縣（5496件）、高雄市（5486件）、桃園市（4600件）、雲林縣（4429件）、台中市（3936件）、嘉義縣（3724件），其餘縣市在3000件以下。

陳昭姿表示，昨天看到一篇臉書文，是一位1990年代曾擔任立法委員助理的記者撰寫的，文章內說美濃大峽谷、盜採砂石、傾倒廢棄物不是現在才發生，早在1998年就有許多農民跟立法委員陳情美濃陸砂開採的弊案，而這樣的盜挖、盜採、傾倒廢棄物更不是只有美濃大峽谷，在高雄大寮、大樹、旗山也都有人造大峽谷。

陳昭姿要求，針對高雄馬頭山麗湖廢棄物重金屬嚴重超標問題，環境部應偕同團體到現場採樣送驗，確認有害情況，並偕同高雄市環保局啟動緊急防護措施，避免汙染擴大，環境部也應於本會期將延宕多年的「廢棄物清理法」修正案送進立法院審查。

環境部資源循環署組長張莉珣回應，針對廢清法修正，已經召開40多次諮商會議，今年5月29日已正式預告，預計9月底前可送行政院審查，並在10月底送立法院審議。刑責加重是本次修正的重點，修法後對任意棄置廢棄物業者，刑責最高刑度將從5年提高至7年，同時也會追繳不法得利。

內政部國土管理署表示，針對國土變異點的通報，過去3個月通報1次，現在已改為每個月通報1次，承諾加速督促地方的落實。