美濃大峽谷 老婦哭訴報警沒用

高雄美濃「大峽谷」盜採案持續延燒，橋頭地檢署檢察長張春暉昨率隊會勘2處農地，1名老婦攔路陳情，哭訴2年多來砂石車出入頻繁，道路不平害她摔車，濫挖造成香蕉、芭樂受損，報警多次都沒用，居民也指美濃至少存在40處坑洞，張春暉承諾嚴查不法。

高雄市長陳其邁說，市府會同檢方聯合稽查，涉及違反農地農用、回填超挖等情節，即採取最高行政罰則，查扣機具並移送法辦，不管背景及顏色，一定查辦到底。

美濃新吉洋段及成功段農地陸續爆發盜採砂石、回填廢棄物，市議員前特助石麗君夫婦持有的成功段470、470-1地號土地涉不法，分別以100萬、80萬元交保，土地承租人王國正聲押禁見獲准。另新吉洋段1103等6個地號農地被挖出20公尺深大洞尚未回填，市府累計重罰1430萬元。

張春暉昨率3名主任檢察官會勘，看見大自然環境被嚴重破壞，痛心疾首。他說，檢方在美濃已掌握7、8處案件，正擴大調查，上月27日起已羈押數名被告、查扣15台機具，「守護國土、寸土不讓」。

張春暉等人會勘石女持有的農地時發現，遭盜採的坑洞雖回填整平，但仍堆置約2層樓高的不明土方。張姓前鎮民代表說，前高雄縣長余政憲任內以來，美濃農地頻遭盜採，雖曾沉寂一段時日，近年又死灰復燃，盼檢警加強查緝。

「報警多次都沒有用。」新吉洋段鄰田地主鍾姓老婦攔住張春暉哭訴，砂石業者常趁天未亮就來盜採、偷埋，回填充斥刺鼻味的不明廢土，周邊農地的芭樂、香蕉只長葉子，不會開花結果，果實甚至出現黑斑，根本無法賣。

旗山警分局長王永吉解釋，員警均依規定受理報案，也布設監視器與科技執法，追查非法業者。張春暉則向陳情者保證，「會認真偵辦，一定會強勢打擊不法」。