聽新聞
0:00 / 0:00

美濃大峽谷 老婦哭訴報警沒用

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰徐白櫻／高雄報導
美濃居民（右）向橋頭地檢署檢察長張春暉（左一）陳情，陳情濫挖已2年多，報警都沒有用，盼檢察官能查到底。記者巫鴻瑋／攝影
美濃居民（右）向橋頭地檢署檢察長張春暉（左一）陳情，陳情濫挖已2年多，報警都沒有用，盼檢察官能查到底。記者巫鴻瑋／攝影

高雄美濃「大峽谷」盜採案持續延燒，橋頭地檢署檢察長張春暉昨率隊會勘2處農地，1名老婦攔路陳情，哭訴2年多來砂石車出入頻繁，道路不平害她摔車，濫挖造成香蕉、芭樂受損，報警多次都沒用，居民也指美濃至少存在40處坑洞，張春暉承諾嚴查不法。

高雄市長陳其邁說，市府會同檢方聯合稽查，涉及違反農地農用、回填超挖等情節，即採取最高行政罰則，查扣機具並移送法辦，不管背景及顏色，一定查辦到底。

美濃新吉洋段及成功段農地陸續爆發盜採砂石、回填廢棄物，市議員前特助石麗君夫婦持有的成功段470、470-1地號土地涉不法，分別以100萬、80萬元交保，土地承租人王國正聲押禁見獲准。另新吉洋段1103等6個地號農地被挖出20公尺深大洞尚未回填，市府累計重罰1430萬元。

張春暉昨率3名主任檢察官會勘，看見大自然環境被嚴重破壞，痛心疾首。他說，檢方在美濃已掌握7、8處案件，正擴大調查，上月27日起已羈押數名被告、查扣15台機具，「守護國土、寸土不讓」。

張春暉等人會勘石女持有的農地時發現，遭盜採的坑洞雖回填整平，但仍堆置約2層樓高的不明土方。張姓前鎮民代表說，前高雄縣長余政憲任內以來，美濃農地頻遭盜採，雖曾沉寂一段時日，近年又死灰復燃，盼檢警加強查緝。

「報警多次都沒有用。」新吉洋段鄰田地主鍾姓老婦攔住張春暉哭訴，砂石業者常趁天未亮就來盜採、偷埋，回填充斥刺鼻味的不明廢土，周邊農地的芭樂、香蕉只長葉子，不會開花結果，果實甚至出現黑斑，根本無法賣。

旗山警分局長王永吉解釋，員警均依規定受理報案，也布設監視器與科技執法，追查非法業者。張春暉則向陳情者保證，「會認真偵辦，一定會強勢打擊不法」。

農地 高雄市 美濃大峽谷

延伸閱讀

美濃居民「攔轎申冤」訴報警無用 高雄市警局嚴正澄清、否認吃案

整理包／美濃大峽谷吵什麼？砂石盜採案牽動高雄市長選情 一文看懂始末

影／高雄美濃大峽谷居民「攔轎申冤」 阿婆哭訴：報警都沒用

影／橋檢檢察長張春暉帶隊會勘美濃盜採坑洞 宣示為下一代不姑息

相關新聞

美濃大峽谷 老婦哭訴報警沒用

高雄美濃「大峽谷」盜採案持續延燒，橋頭地檢署檢察長張春暉昨率隊會勘2處農地，1名老婦攔路陳情，哭訴2年多來砂石車出入頻繁...

美濃居民「攔轎申冤」訴報警無用 高雄市警局嚴正澄清、否認吃案

橋頭地檢署檢察長張春暉今天率隊前往「美濃大峽谷」會勘，遇到在地居民「攔轎申冤」向張春暉陳情哭訴警方抓小放大、報警無用，對此高雄市警察局嚴正澄清「對盜採砂石與非法傾倒廢棄物者...

整理包／美濃大峽谷吵什麼？砂石盜採案牽動高雄市長選情 一文看懂始末

高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4大坑洞宛如「大峽谷」。這起涉及非法挖土、廢棄物回填、土地權責與環境復育等多重問題的「美濃大峽谷盜採」爭議，不但牽動司法偵辦，政策落實與制度漏洞，還混雜了藍綠在高雄地方政治的攻防與角力，甚至可能影響2026年的高雄市長選舉。「聯合新聞網」為您整理有關「美濃大峽谷盜採」事件的始末、環境與爭議點、藍綠政治較勁，與後續制度面觀察，帶您快速掌握事件發展。

影／高雄美濃大峽谷居民「攔轎申冤」 阿婆哭訴：報警都沒用

橋頭地檢署檢察長張春暉今天上午率隊前往「美濃大峽谷」會勘，目睹國土遭破壞，張春暉嚴厲譴責此不法行為，未料會勘離開時，地方...

影／橋檢檢察長張春暉帶隊會勘美濃盜採坑洞 宣示為下一代不姑息

高雄美濃「大峽谷」農地盜採坑洞連環爆，檢警近日加強查緝不法，橋頭地檢署檢察長張春暉今早親自率隊會勘，強調目前檢方至少已掌...

美濃大峽谷案 檢方朝組織犯罪偵辦

高雄美濃農地盜採砂石案，議員前特助石麗君夫妻前天遭拘提，石女及巫姓丈夫昨各以100萬元、80萬元交保，王姓土地承租人則依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。