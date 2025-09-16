快訊

美濃居民「攔轎申冤」訴報警無用 高雄市警局嚴正澄清、否認吃案

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
在大峽谷旁務農的阿婆腳上纏滿繃帶，因日前才因砂石車出入造成摔車受傷。記者巫鴻瑋／攝影
在大峽谷旁務農的阿婆腳上纏滿繃帶，因日前才因砂石車出入造成摔車受傷。記者巫鴻瑋／攝影

橋頭地檢署檢察長張春暉今天率隊前往「美濃大峽谷」會勘，遇到在地居民「攔轎申冤」向張春暉陳情哭訴警方抓小放大、報警無用，對此高雄市警察局嚴正澄清「對盜採砂石與非法傾倒廢棄物者，依最嚴厲刑責究辦，展現高雄市府團隊守護環境與打擊不法的決心。」

高雄市警察局申明，絕無民眾報案卻遭冷嘲熱諷、報警無效的情況。警方強調，除了持續嚴查取締違規砂石車外，將持續配合高雄市府業管局處，透過土石採取聯合稽查快速反映小組機制，對盜採砂石與非法傾倒廢棄物者，依最嚴厲刑責究辦，展現高雄市府團隊守護環境與打擊不法的決心。

高雄市警察局旗山警分局表示，今年至今已取締砂石車輛違規共864件，另查獲違反土石採取法案件30件及農地遭傾倒廢棄物等違反廢棄物清理法13件，全數移請事業主管機關裁處，同時依法移送台灣橋頭地方檢察署偵辦，展現打擊不法的決心。

不過今天上午居民陳情稱「已經報警好多次了都沒有用」砂石業者都是趁天還未亮，就將砂石車開來此處盜採偷埋，回填刺鼻臭味不明廢土造成周邊嚴重農損，砂石車還壓毀路面，造成居民騎車摔傷，沒想到報案砂石車出入田間小路，員警卻回「馬路是大家都可以走的」。

農地 砂石 警察 高雄市 廢棄物 美濃大峽谷

相關新聞

美濃居民「攔轎申冤」訴報警無用 高雄市警局嚴正澄清、否認吃案

橋頭地檢署檢察長張春暉今天率隊前往「美濃大峽谷」會勘，遇到在地居民「攔轎申冤」向張春暉陳情哭訴警方抓小放大、報警無用，對...

整理包／美濃大峽谷吵什麼？砂石盜採案牽動高雄市長選情 一文看懂始末

高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4大坑洞宛如「大峽谷」。這起涉及非法挖土、廢棄物回填、土地權責與環境復育等多重問題的「美濃大峽谷盜採」爭議，不但牽動司法偵辦，政策落實與制度漏洞，還混雜了藍綠在高雄地方政治的攻防與角力，甚至可能影響2026年的高雄市長選舉。「聯合新聞網」為您整理有關「美濃大峽谷盜採」事件的始末、環境與爭議點、藍綠政治較勁，與後續制度面觀察，帶您快速掌握事件發展。

影／高雄美濃大峽谷居民「攔轎申冤」 阿婆哭訴：報警都沒用

橋頭地檢署檢察長張春暉今天上午率隊前往「美濃大峽谷」會勘，目睹國土遭破壞，張春暉嚴厲譴責此不法行為，未料會勘離開時，地方...

影／橋檢檢察長張春暉帶隊會勘美濃盜採坑洞 宣示為下一代不姑息

高雄美濃「大峽谷」農地盜採坑洞連環爆，檢警近日加強查緝不法，橋頭地檢署檢察長張春暉今早親自率隊會勘，強調目前檢方至少已掌...

美濃大峽谷案 檢方朝組織犯罪偵辦

高雄美濃農地盜採砂石案，議員前特助石麗君夫妻前天遭拘提，石女及巫姓丈夫昨各以100萬元、80萬元交保，王姓土地承租人則依...

美濃農地盜砂風波延燒！綠再控柯志恩說謊 藍反擊重複炒作

美濃大峽谷農地盜砂案餘波盪漾，綠營議員今天再批柯志恩說謊、翻車，8月起跟涉案地主石麗君就有見過，暗示兩人關係匪淺，另外市...

