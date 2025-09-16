美濃居民「攔轎申冤」訴報警無用 高雄市警局嚴正澄清、否認吃案

橋頭地檢署檢察長張春暉今天率隊前往「美濃大峽谷」會勘，遇到在地居民「攔轎申冤」向張春暉陳情哭訴警方抓小放大、報警無用，對此高雄市警察局嚴正澄清「對盜採砂石與非法傾倒廢棄物者，依最嚴厲刑責究辦，展現高雄市府團隊守護環境與打擊不法的決心。」

高雄市警察局申明，絕無民眾報案卻遭冷嘲熱諷、報警無效的情況。警方強調，除了持續嚴查取締違規砂石車外，將持續配合高雄市府業管局處，透過土石採取聯合稽查快速反映小組機制，對盜採砂石與非法傾倒廢棄物者，依最嚴厲刑責究辦，展現高雄市府團隊守護環境與打擊不法的決心。

高雄市警察局旗山警分局表示，今年至今已取締砂石車輛違規共864件，另查獲違反土石採取法案件30件及農地遭傾倒廢棄物等違反廢棄物清理法13件，全數移請事業主管機關裁處，同時依法移送台灣橋頭地方檢察署偵辦，展現打擊不法的決心。

不過今天上午居民陳情稱「已經報警好多次了都沒有用」砂石業者都是趁天還未亮，就將砂石車開來此處盜採偷埋，回填刺鼻臭味不明廢土造成周邊嚴重農損，砂石車還壓毀路面，造成居民騎車摔傷，沒想到報案砂石車出入田間小路，員警卻回「馬路是大家都可以走的」。