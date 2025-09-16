整理包／美濃大峽谷吵什麼？砂石盜採案牽動高雄市長選情 一文看懂始末

高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4大坑洞宛如「大峽谷」。這起涉及非法挖土、廢棄物回填、土地權責與環境復育等多重問題的「美濃大峽谷盜採」爭議，不但牽動司法偵辦，政策落實與制度漏洞，還混雜了藍綠在高雄地方政治的攻防與角力，甚至可能影響2026年的高雄市長選舉。「聯合新聞網」為您整理有關「美濃大峽谷盜採」事件的始末、環境與爭議點、藍綠政治較勁，與後續制度面觀察，帶您快速掌握事件發展。

過去以悠閒田園風光與客家文化聞名的高雄美濃區，是許多民眾假日造訪的熱門休憩地之一，但地形主以丘陵、平原交錯的美濃區，今年夏天被發現有數處的農地，遭人大面積的挖掘。有不法業者在成功和新吉洋段多處農地及國有地，挖出深達6層樓、總面積超過6公頃的大坑洞，被網友挖苦戲稱為「美濃大峽谷」。

其實美濃一帶的盜採砂石問題，早在今年初就已經被發現，高雄市政府陸續在今年3月、6月開罰，但因為大面積坑洞未及時回填，後來高雄出現連續大雨，各處坑洞蓄積雨水，變成一個又一個散發惡臭的死水坑，當地民眾無法忍受，進而向立委陳情，整起事件才逐漸曝光在大眾眼前。而全案經橋頭地檢署偵辦後，9月初陸續聲押13人，其中僅2人遭羈押禁見，其餘多以2至10萬元不等交保。此事件後來還因為有民意代表或其助理有涉入，成為媒體關注焦點。

高雄市美濃區吉洋地區最近被陸續遭爆出不肖業者盜採砂石造成巨大坑洞，現場出現彷彿「大峽谷」的巨型坑洞，立委柯志恩日前到現場勘查。圖／聯合報系資料照片

關於「美濃大峽谷」爭議，檢調目前以「大範圍盜採土石並回填廢棄物」為主要調查方向，但整起案件有3大爭議重點，引發外界高度關注，包括：

1、非法盜採與廢棄物回填問題

檢調正追查該案是否有未經核准或非法挖掘國土行為，以及挖出的土石去向，還有是否涉及違反廢棄物清理法，觸犯非法廢棄物回填、處理或牟利等問題。

2、土地承租責任畫分與牟利爭議

立委柯志恩日前在會勘高雄美濃農地違法採砂案，一旁市議員朱信強特助石麗君，被民進黨議員踢爆是盜採農地地主，石女隨即被朱信強開除，橋頭地檢署後來將石女、巫姓夫婿及王姓承租人拘提到案，後來依廢棄物清理法，諭知石與巫姓丈夫各以100萬、80萬元交保，王男則聲押禁見。這背後是否存在長期營利的組織在操縱，也成檢調偵辦重點。

3、土地監督與地方行政處置不足

從農地被挖坑、通報、初罰、復原、回填再到持續偷挖，外界也將檢討目光轉向高雄市政府，質疑在行政監理、巡查、回應的速度與效率。尤其高雄市府才喊出要重罰，近日美濃吉洋里成功段前晚列管的坑洞處竟又傳出怪手作業，市府趕緊前往扣車，地主等3人遭裁處共900萬元罰鍰外，並移送法辦。

高市議員鄭孟洳（右）強調，她收受合法業者的政治獻金，對方並無違法情事。記者徐白櫻／攝影

「美濃大峽谷」砂石盜採爭議案曝光後，馬上成為地方與中央互槓角力的戰場。首先在案件發生初期，國民黨立委柯志恩接連批評大樹和山光電及美濃吉洋大峽谷採砂案，不少人解讀，她是衝著有意爭取下屆高雄市長提名的民進黨立委邱議瑩而來。

但柯志恩近日反被民進黨高雄市議員參選人張以理、市議員鄭孟洳等人指控，她與美濃地方人士會勘盜採砂石現場，其中在柯志恩身旁的石麗君，就是盜採砂石集團的共犯。不過出面控訴柯志恩的民進黨高市議員鄭孟洳，也遭指控曾收砂石、廢清業者政治獻金，封她為「砂石小公主」。對此鄭回擊，她未收受非法業者政治獻金，請藍營不要汙名化合法業者。

現在「美濃大峽谷」案偵辦，外界除了持續關注政府與司法的查緝偵辦進度，在藍綠政治角力的觀察上，也有以下觀察點：

1、涉案者身分與利益再檢視

涉案地主石麗君是高雄是當地議員的特助，使得案件除了法律與環保問題外，也被置於政治與利益衝突的高度檢視。

2、藍綠互相指責與議題風向

國民黨立委柯志恩大動作質疑高雄市府對「美濃大峽谷」砂石盜採案的作為，但卻遭綠營指控，柯志恩與盜採案地主站一起「大翻車」，暗示兩人關係匪淺。而柯陣營回應，指在揭露農地採砂前，市府基本上採最低罰，現在才採最重罰300萬元，檢調也是才開始抓人、扣押器材，反擊綠營重複炒作。

3、市府作為與政策回應效率

高雄市府在事件發生後表示要聯合稽查、監控砂石車、禁止重車進入某些道路、監視器設置等；也有針對提供土地的地主開罰與列管，但這些動作也被外界拿來檢視，是否有效率的及時遏止盜採歪風。不過市府從大樹區光電場遭「鬼剃頭」，到興達電廠的天然氣新機爆炸，再到美濃農地被挖成大峽谷並盜填廢棄物，政府的實際作為，開始受到外界質疑與檢視。

高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，圖為其中一處日前遭踢爆的大峽谷，人走近後變成縮小比例尺。記者石秀華／攝影

美濃大峽谷農地盜砂案餘波盪漾，藍綠在政治戰場的角力與相互質疑，容易讓外界模糊此案該關注的重點。後續有關土地挖掘監理、砂石流向登錄，有無即時通報與聯合稽查機制；以及檢調對於該案包括金流與承租關係鏈的釐清與究責，應公布完整偵查結果。另外對於受影響的土地，後續的復育討論，如何兼顧環境生態與農業生計，才能在未來減少類似案件發生。