高雄美濃大峽谷居民「攔轎申冤」 阿婆哭訴：報警都沒用

橋頭地檢署檢察長張春暉今天上午率隊前往「美濃大峽谷」會勘，目睹國土遭破壞，張春暉嚴厲譴責此不法行為，未料會勘離開時，地方美濃居民上前「攔轎申冤」，稱濫挖情況已2年多，還害居民受傷，報警都沒有用，甚至被員警冷嘲熱諷，請求檢察官徹查到底。

在美濃大峽谷旁種田的鍾姓阿婆哭訴「已經報警好多次了都沒有用」砂石業者都是趁天還未亮，就將砂石車開來此處盜採偷埋，回填的還是有刺鼻味的不明廢土「味道不是臭而已，而是會嗆人」，已經造成周邊嚴重農損，芭樂、香蕉只會長葉，根本不會開花結果，甚至即便長出果實，都長黑斑，根本無法銷售。

居民稱，大峽谷曝光前，因大雨曾造成大峽谷「懸崖」大崩塌，連一旁果園農田甚至道路都受波及地層下陷，砂石車壓毀柏油造成路面扭曲起伏，還造成民眾騎車路過摔傷，沒想到向派出所報案，員警竟冷嘲熱諷「馬路是大家都可以走的」。

據了解，此處的非法砂石業者全都是外地前來高雄美濃、屏東里港盜採，甚至可能有合法業者掩護非法的情況，居民早已反映多時、向不同單位檢舉卻都石沉大海，直到被新聞媒體報導後，政府才終於有動作，且砂石業者近日全部停止運砂石，讓居民能暫時喘口氣。

居民表示，這幾處砂石場每天清晨都能見到砂石車大排長龍，甚至出入口都有「小弟」圍事阻止居民關心。張姓居民透露，有好幾家砂石業者參與，這些業者都不是本地人，但不法行徑在地居民都知道，可是根本不敢說，只能看著廢土山越長越高、大峽谷越挖越深。