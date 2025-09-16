影／橋檢檢察長張春暉帶隊會勘美濃盜採坑洞 宣示為下一代不姑息！

高雄美濃「大峽谷」農地盜採坑洞連環爆，檢警近日加強查緝不法，橋頭地檢署檢察長張春暉今早親自率隊會勘，強調目前檢方至少已掌握7、8場不法情事，但現場居民陳情指出，全美濃至少有40處坑洞存在，盼檢警不要姑息不法。張春暉強調，守護國土、寸土不讓，一定會強力查緝不法。

美濃吉洋段、成功段農地陸續爆發不法盜採及非法掩埋情事，前議員特助石麗君持有成功段470、470-1地號土地涉不法，石麗君與丈夫巫清文分別以100萬元、80萬元交保，土地承租人王國正昨被橋頭地院聲押禁見獲准。

今早檢察長張春暉率隊會勘石女持有的兩筆農地，農地盜採坑洞已被填平，但仍堆置約2層樓高的不明土方。張姓前鎮民代表說，美濃農地盜採坑洞數量驚人，從20幾年前高雄縣長余政憲時代延續至今，曾經沉寂一段時日，近年又死灰復燃，盼檢警加強查緝。

張春暉表示，近日美濃、旗山及大樹發生多起嚴重破壞國土案件，橋頭地檢署組專案小組積極查緝，有鑑於近日案情不斷爆發，今日會同主任檢察官及相關人員到現場，以進一步明確了解國土、大自然被破壞情形，一定會強勢打擊不法。

張春暉說，美濃部分至少已掌握7、8處案件，正進一步擴大調查當中；盜採農地或掩埋廢棄物等案，已羈押數名被告、查扣1、20台機具。

張春暉強調，看見大自然環境被嚴重破壞，感到痛心疾首，對於不肖分子嚴重破壞國土案件，橋檢已跟高市府相關單位組聯合查緝小組，一定會強力掃蕩，秉持從速、從嚴態度偵辦此類案件，另盜挖工具及所得定會予以扣留，還給高雄乾淨環境。