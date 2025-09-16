美濃大峽谷案 檢方朝組織犯罪偵辦

高雄美濃農地盜採砂石案，議員前特助石麗君夫妻前天遭拘提，石女及巫姓丈夫昨各以100萬元、80萬元交保，王姓土地承租人則依參與犯罪組織、非法處理廢棄物等罪聲押禁見獲准。因涉案人疑刪除手機對話紀錄，幕後集團待檢警掃蕩，檢察官張春暉今將前往現勘。

國民黨立委柯志恩接獲檢舉，揭發美濃農地被挖成「大峽谷」，震驚社會，卻遭民進黨高市議員鄭孟洳等人開記者會質疑，陪同柯會勘的無黨團結聯盟議員朱信強特助石麗君涉入盜採案，刑事案演變成政治案件，引起藍綠攻防。

石女12日被踢爆後即遭朱信強開除，柯志恩昨強調，她不知道石女背景，已澄清石非國民黨籍議員或她的助理，錯假訊息卻不斷流傳，民進黨根本是用假訊息在抹黑。柯還說，檢方若認為石涉重嫌，應把盤根錯節關係調查清楚，不要因石女會勘時站她旁邊就大肆扭曲、曲解，掩蓋美濃大峽谷真相。

國民黨高雄市黨部則出招反制，發言人張永杰以歌曲伴唱帶風格自創「邱議瑩的選區」，以「挖呀挖呀挖」旋律酸美濃大峽谷、大樹光電案等爭議案件都是在民進黨立委邱議瑩選區發生，短短時間突破35萬觀看次數。

檢警調查，石麗君涉及盜採的土地為美濃成功段470、470-1地號，約2215坪，去年6月以1600萬元購入，但石、巫兩人否認參與盜採、回填廢棄物。前夜檢方複訊後，認定這對夫妻涉犯廢棄物清理法，但無羈押必要，諭知石100萬元、巫80萬元交保，巫男則限制住居。

另王姓土地承租人被認定為盜採、回填行為人，也就是俗稱的「土尾」，且有滅證等行為，檢方訊後向法院聲押，橋頭地院昨午依參與犯罪組織、非法處理廢棄物等罪裁定羈押2個月，並禁止接見通信。

據了解，石麗君雖被指涉盜採，但土地已回填完成，實際開挖、回填範圍有多廣，仍待檢警釐清。由於涉案3人都屬產業鏈末端，檢警懷疑幕後有人控盤、統包，已朝組織犯罪條例重罪方向偵辦，橋檢檢察長張春暉今早將率隊現勘，釐清案情。

知情人士表示，美濃農地一直是盜採砂石熱點，盜採後的坑洞因需填土遮掩，因此集團會向俗稱「土頭」的清運業者收錢，傾倒各式廢棄物，盜採賺一手，回填再賺一手，利益遠超罰責。

檢方掌握盜採案件逾10案，首波搜索鎖定犯行仍未終止的「美濃大峽谷」一案，畫面曝光後震驚全台。