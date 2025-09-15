美濃農地盜砂風波延燒！綠再控柯志恩說謊 藍反擊重複炒作

美濃大峽谷農地盜砂案餘波盪漾，綠營議員今天再批柯志恩說謊、翻車，8月起跟涉案地主石麗君就有見過，暗示兩人關係匪淺，另外市府持續處理農地盜採案，並非柯所言沒有作為。柯陣營回應，她揭露農地採砂前，市府基本上採取最低罰，現在才採取最重罰300萬元，檢調才開始抓人、扣押器材。

民進黨市議員鄭孟洳與市議員參選人張以理二度召開記者會，鄭指出，柯志恩說不認識石麗君、只見過一次是在說謊，因為8月及9月柯都「帶著」盜採兇手石麗君會勘。此外，針對新吉洋段1103號農地，經發局兩次裁罰、移送法辦，並非是柯志恩主動調查市府才有動作，柯卻拍片造謠市府「都不處理」，事前未查證清楚。

張以理補充說，石麗君夫婦早年經營地下賭場，其夫近年更投入砂石業，與地方黑、白、藍勢力糾葛不清。柯志恩要參選高雄市長，應該先把功課做足，自以為揭弊，結果全是造謠、成了一場鬧劇。

柯志恩辦公室回擊，民進黨兩位「編劇」寫不出新劇情，炒作同樣話題，浪費社會資源。8月8日、9月5日、9月12日共辦過三次會勘，第一次柯在立院未出席，第二次初次見到石，第三次現場很多媒體在，短時間會勘如何搞清對方來歷？

柯志恩辦公室強調，市府9月前都沒有用廢清法、區計法開罰石姓前議員特助，柯曝光整件事情後開始重罰，檢調才開始抓人扣押器材，踢爆前市府對於涉案人都在輕罰打假球。

此外，經發局用土石採取法開罰新吉洋段1103號農地，第一次100萬、第二次200萬，基本上就是最低罰，對比現在動輒對不法案場重罰300萬，請問市府明明可以罰更多更重，甚至扣押相關器材，為何先前都不做？