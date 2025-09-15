快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

美濃盜採砂石連環爆 集團性犯案…嫌犯「組織犯罪條例」收押

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄美濃盜採砂石案連環爆 集團性犯案…嫌犯「組織犯罪條例」收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，圖為其中一處日前遭踢爆的大峽谷。記者石秀華／攝影
高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，圖為其中一處日前遭踢爆的大峽谷。記者石秀華／攝影

高雄美濃農地盜採砂石連環爆，市議員朱信強前特助石麗君夫妻，被控盜採砂石及回填廢棄物，昨天檢方拘提石女及巫姓丈夫、王姓承租人到案，複訊後石女、巫男各以100萬元、80萬元交保，王男聲押禁見獲准，因涉案人刪除手機對話，金流及盜採集團成員關係待釐清。

檢警調查，石麗君涉及盜採的土地，為美濃成功段470、470-1地號，土地面積約2215坪，為去年6月以1600萬元購入，警詢時，石、巫兩人否認參與盜採、回填廢棄物，犯行都是承租人所為。

昨深夜檢方複訊後，認定石麗君、巫清文涉犯廢棄物清理法，但無羈押必要，今清晨諭知石100萬元、巫80萬元交保，巫另限制住居所。

王姓承租人被認定為盜採、回填行為人，且有滅證等行為，訊後向法院聲押，橋頭地院審理後，今下午依參與犯罪組織、非法處理廢棄物等罪裁定王男羈押禁見，罕見依組織犯罪條例法辦。

高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，圖為其中一處日前遭踢爆的大峽谷，人走近後變成縮小比例尺。記者石秀華／攝影
高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，圖為其中一處日前遭踢爆的大峽谷，人走近後變成縮小比例尺。記者石秀華／攝影
高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，圖為其中一處日前遭踢爆的大峽谷。記者石秀華／攝影
高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，圖為其中一處日前遭踢爆的大峽谷。記者石秀華／攝影

農地 美濃 議員 高雄市 廢棄物

延伸閱讀

高雄美濃多處農地爆盜採砂石 案情擴大檢察官明將現勘採證

「美濃大峽谷」連環爆引藍綠政治攻防 網酸：越來越有名可收門票了

柯志恩：美濃大峽谷地主非「藍營助理」 批民進黨用假訊息抹黑

影／美濃大峽谷涉案特助百萬交保 柯志恩：盤根錯節關係要查清楚

相關新聞

高雄美濃盜採砂石案連環爆 集團性犯案…嫌犯「組織犯罪條例」收押

高雄美濃農地盜採砂石連環爆，市議員朱信強前特助石麗君夫妻，被控盜採砂石及回填廢棄物，昨天檢方拘提石女及巫姓丈夫、王姓承租...

高雄美濃多處農地爆盜採砂石 案情擴大檢察官明將現勘採證

高雄美濃農地盜採砂石連環爆，前市議員朱信強特助石麗君夫妻，被控盜採砂石及回填廢棄物，昨天檢方拘提後，石女及巫姓丈夫各以1...

高雄綠營民代遭起底背後金主是營造、廢清業 封她「砂石小公主」

民進黨高市議員鄭孟洳與議員參選人張以理接連開記者會砲轟柯志恩，揭露柯與農地盜砂案幫兇同框會勘。不過近日鄭孟洳也遭親藍粉專...

「美濃大峽谷」連環爆引藍綠政治攻防 網酸：越來越有名可收門票了

高雄「美濃大峽谷」盜採案連環爆，除盜採違法案情檢調持續偵辦外，掀起的藍綠政治攻防，連日占據媒體各大版面，有網友在網路PO...

柯志恩：美濃大峽谷地主非「藍營助理」 批民進黨用假訊息抹黑

民進黨指控國民黨立委柯志恩跟涉盜採砂石的「自家議員特助」石麗君會勘高雄美濃「大峽谷」，柯志恩表示，已澄清石麗君非國民黨籍...

影／美濃大峽谷涉案特助百萬交保 柯志恩：盤根錯節關係要查清楚

民進黨踢爆美濃大峽谷「會勘時站在柯志恩身旁的人」就是涉案地主石麗君，指控柯「自盜自演」。昨日橋頭地檢署將石女、夫婿及王姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。