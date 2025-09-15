高雄美濃盜採砂石案連環爆 集團性犯案…嫌犯「組織犯罪條例」收押

高雄美濃農地盜採砂石連環爆，市議員朱信強前特助石麗君夫妻，被控盜採砂石及回填廢棄物，昨天檢方拘提石女及巫姓丈夫、王姓承租人到案，複訊後石女、巫男各以100萬元、80萬元交保，王男聲押禁見獲准，因涉案人刪除手機對話，金流及盜採集團成員關係待釐清。

檢警調查，石麗君涉及盜採的土地，為美濃成功段470、470-1地號，土地面積約2215坪，為去年6月以1600萬元購入，警詢時，石、巫兩人否認參與盜採、回填廢棄物，犯行都是承租人所為。

昨深夜檢方複訊後，認定石麗君、巫清文涉犯廢棄物清理法，但無羈押必要，今清晨諭知石100萬元、巫80萬元交保，巫另限制住居所。

王姓承租人被認定為盜採、回填行為人，且有滅證等行為，訊後向法院聲押，橋頭地院審理後，今下午依參與犯罪組織、非法處理廢棄物等罪裁定王男羈押禁見，罕見依組織犯罪條例法辦。