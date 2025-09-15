高雄綠營民代遭起底背後金主是營造、廢清業 封她「砂石小公主」

民進黨高市議員鄭孟洳與議員參選人張以理接連開記者會砲轟柯志恩，揭露柯與農地盜砂案幫兇同框會勘。不過近日鄭孟洳也遭親藍粉專指控，鄭曾收砂石、廢清業者政治獻金，封她為「砂石小公主」。鄭回擊，未收受非法業者政治獻金，請藍營不要汙名化合法業者。

上月爆發美濃大峽谷採砂案後，議員鄭孟洳接獲爆料，出面指控盜砂地主石麗君跟著柯志恩會勘農地，嗆柯「自盜自演還敢談正義」。

粉專「鎖綠鴨」揭露，鄭夢洳2022年收到茂楠土木包工業政治獻金 50萬元，邱姓負責人旗下的「翔新工程」，營業項目全是砂石、土石、廢棄物清運處理；同年另筆政治獻金「 翊竤營造有限公司」也是砂石相關公司。

粉專也質疑，鄭孟洳的營利事業，居然有三分之一都是砂石業者，鄭表面裝清新，背後卻是砂石財團的影子，其中盤根錯節的關係水很深。

鄭孟洳今天下午再度開記者會，針對「砂石小公主」之封號不迴避，甚至幽默說「謝謝、非常有趣 」。鄭表示，在整個美濃盜採事件之中，主要針對非法盜採、非法惡意回填營建廢棄物，給她政治獻金的公司都是合法業者，沒有盜採砂石、沒有填埋廢棄物，更沒有被移送，此事是藍營企圖模糊柯志恩焦點而打她的政治獻金。

鄭孟洳強調，被稱砂石小公主，她要謝謝大家的抬愛，但是不要汙名化整個營建業、廢棄物清運及砂石產業，應該鼓勵合法業者，譴責非法業者。