高雄美濃多處農地爆盜採砂石 案情擴大檢察官明將現勘採證

高雄美濃農地盜採砂石連環爆，前市議員朱信強特助石麗君夫妻，被控盜採砂石及回填廢棄物，昨天檢方拘提後，石女及巫姓丈夫各以100萬元、80萬元交保，王姓承租人則聲押，預計今下午召開羈押庭；據了解，石去年6月以1600萬元購入該筆土地，因已回填完成，看不清盜採跡象，橋檢檢察長張春暉明將率隊現勘，釐清案情。

橋檢偵辦美濃區多處農地及國有地遭不法集團大範圍盜採土石，再回填廢棄物等案，8月27日執行首波搜索，當場逮到正開挖的現行犯多人，查扣怪手15台，另傳喚15名被告到案，複訊後聲押曹姓、蘇姓嫌犯獲准，另4人經法院審理後裁定交保，檢方已提抗告，高雄高分院尚未裁定。

據了解，美濃盜採砂石案牽涉多塊農地，首波搜索鎖定犯行仍未終止的「美濃大峽谷」一案，當時國民黨立委柯志恩多次辦理會勘，肥沃農地被盜採集團開挖成峽谷，畫面曝光後引起全台震驚。

事後民進黨高雄市議員參選人張以理、市議員鄭孟洳召開記者會，質疑當時陪同柯志恩會勘、市議員朱信強特助石麗君，本身也涉入盜採砂石案，諷刺柯會勘是「自盜自演」，刑事案件演變成政治案件，引起藍綠雙方攻防。

石麗君9月12日當天隨即被朱信強開除，據了解，張以理、鄭孟洳開完記者會後，警察局長林炎田十分重視，火速前往美濃指揮，因石麗君涉入盜採案，除被市府開罰300萬元以外，案件早已函送橋頭地檢署，檢方隨即於昨日發動搜索，拘提石麗君、丈夫巫清文及王姓承租人到案。

檢警調查，石麗君涉及盜採的土地，為美濃成功段470、470-1地號，土地面積約2215坪，為去年6月以1600萬元購入，警詢時，石、巫兩人否認參與盜採、回填廢棄物，犯行都是承租人所為。

昨深夜檢方複訊後，認定石麗君、巫清文涉犯廢棄物清理法，但無羈押必要，預知石100萬元、巫80萬元交保，巫另限制住居所，王姓承租人被認定為盜採、回填行為人，且有滅證等行為，訊後向法院聲押，橋頭地院預計今下午4點開庭審理。

據了解，石麗君雖被指涉入盜採，但土地已回填完成，僅地表有零星事業廢棄物，實際開挖、回填範圍有多廣，仍待檢警開挖採證釐清，因涉案3人都屬產業鏈末端，幕後仍有人控盤、統包，檢方朝組織犯罪條例重罪方向偵辦，橋檢檢察長張春暉明將率隊現勘，釐清案情。