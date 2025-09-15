快訊

金鐘60／2025金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

柯克槍擊案兇手不配合調查，美國擔憂社會陷入政治仇恨風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄美濃多處農地爆盜採砂石 案情擴大檢察官明將現勘採證

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
前議員特助石麗君（左二）曾陪同立委柯志恩及議員林義迪會勘農地採砂，昨遭橋檢拘提到案，今晨已交保。圖／取自柯志恩臉書
前議員特助石麗君（左二）曾陪同立委柯志恩及議員林義迪會勘農地採砂，昨遭橋檢拘提到案，今晨已交保。圖／取自柯志恩臉書

高雄美濃農地盜採砂石連環爆，前市議員朱信強特助石麗君夫妻，被控盜採砂石及回填廢棄物，昨天檢方拘提後，石女及巫姓丈夫各以100萬元、80萬元交保，王姓承租人則聲押，預計今下午召開羈押庭；據了解，石去年6月以1600萬元購入該筆土地，因已回填完成，看不清盜採跡象，橋檢檢察長張春暉明將率隊現勘，釐清案情。

橋檢偵辦美濃區多處農地及國有地遭不法集團大範圍盜採土石，再回填廢棄物等案，8月27日執行首波搜索，當場逮到正開挖的現行犯多人，查扣怪手15台，另傳喚15名被告到案，複訊後聲押曹姓、蘇姓嫌犯獲准，另4人經法院審理後裁定交保，檢方已提抗告，高雄高分院尚未裁定。

據了解，美濃盜採砂石案牽涉多塊農地，首波搜索鎖定犯行仍未終止的「美濃大峽谷」一案，當時國民黨立委柯志恩多次辦理會勘，肥沃農地被盜採集團開挖成峽谷，畫面曝光後引起全台震驚。

事後民進黨高雄市議員參選人張以理、市議員鄭孟洳召開記者會，質疑當時陪同柯志恩會勘、市議員朱信強特助石麗君，本身也涉入盜採砂石案，諷刺柯會勘是「自盜自演」，刑事案件演變成政治案件，引起藍綠雙方攻防。

石麗君9月12日當天隨即被朱信強開除，據了解，張以理、鄭孟洳開完記者會後，警察局長林炎田十分重視，火速前往美濃指揮，因石麗君涉入盜採案，除被市府開罰300萬元以外，案件早已函送橋頭地檢署，檢方隨即於昨日發動搜索，拘提石麗君、丈夫巫清文及王姓承租人到案。

檢警調查，石麗君涉及盜採的土地，為美濃成功段470、470-1地號，土地面積約2215坪，為去年6月以1600萬元購入，警詢時，石、巫兩人否認參與盜採、回填廢棄物，犯行都是承租人所為。

昨深夜檢方複訊後，認定石麗君、巫清文涉犯廢棄物清理法，但無羈押必要，預知石100萬元、巫80萬元交保，巫另限制住居所，王姓承租人被認定為盜採、回填行為人，且有滅證等行為，訊後向法院聲押，橋頭地院預計今下午4點開庭審理。

據了解，石麗君雖被指涉入盜採，但土地已回填完成，僅地表有零星事業廢棄物，實際開挖、回填範圍有多廣，仍待檢警開挖採證釐清，因涉案3人都屬產業鏈末端，幕後仍有人控盤、統包，檢方朝組織犯罪條例重罪方向偵辦，橋檢檢察長張春暉明將率隊現勘，釐清案情。

知情人士說，美濃地區因鄰近荖濃溪，農地一直都是盜採砂石熱點，由於盜採後出現的坑洞，需要填土才能遮掩盜採行為，因此集團還會向俗稱「土頭」的清運業者收錢傾倒各式廢棄物，盜採可賺一手，回填又可賺一手，利益遠超罰責，才會有集團鋌而走險。

高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，圖為其中一處日前遭踢爆的大峽谷。記者石秀華／攝影
高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，圖為其中一處日前遭踢爆的大峽谷。記者石秀華／攝影

農地 砂石 美濃 高雄市 廢棄物 柯志恩

延伸閱讀

「美濃大峽谷」連環爆引藍綠政治攻防 網酸：越來越有名可收門票了

柯志恩：美濃大峽谷地主非「藍營助理」 批民進黨用假訊息抹黑

影／美濃大峽谷涉案特助百萬交保 柯志恩：盤根錯節關係要查清楚

美濃大峽谷爆案外案！市議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

相關新聞

高雄美濃多處農地爆盜採砂石 案情擴大檢察官明將現勘採證

高雄美濃農地盜採砂石連環爆，前市議員朱信強特助石麗君夫妻，被控盜採砂石及回填廢棄物，昨天檢方拘提後，石女及巫姓丈夫各以1...

「美濃大峽谷」連環爆引藍綠政治攻防 網酸：越來越有名可收門票了

高雄「美濃大峽谷」盜採案連環爆，除盜採違法案情檢調持續偵辦外，掀起的藍綠政治攻防，連日占據媒體各大版面，有網友在網路PO...

柯志恩：美濃大峽谷地主非「藍營助理」 批民進黨用假訊息抹黑

民進黨指控國民黨立委柯志恩跟涉盜採砂石的「自家議員特助」石麗君會勘高雄美濃「大峽谷」，柯志恩表示，已澄清石麗君非國民黨籍...

影／美濃大峽谷涉案特助百萬交保 柯志恩：盤根錯節關係要查清楚

民進黨踢爆美濃大峽谷「會勘時站在柯志恩身旁的人」就是涉案地主石麗君，指控柯「自盜自演」。昨日橋頭地檢署將石女、夫婿及王姓...

美濃大峽谷爆案外案！市議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

高雄美濃農地違法採砂案連環爆，立委柯志恩會勘時，一旁市議員朱信強特助石麗君被民進黨議員踢爆是盜採農地地主，石隨即被朱開除...

獨／防美濃大峽谷盜採砂石連環爆 高雄特勤警支援化身「夜鷹」揪盜賊

高雄美濃農地「大峽谷」盜採案連環爆，高市府遭外界質疑僅對地主和運輸業者開罰，後續未追蹤，放任土地被挖成大峽谷，後祭出「密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。