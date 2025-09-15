「美濃大峽谷」連環爆引藍綠政治攻防 網酸：越來越有名可收門票了

高雄「美濃大峽谷」盜採案連環爆，除盜採違法案情檢調持續偵辦外，掀起的藍綠政治攻防，連日占據媒體各大版面，有網友在網路PO文笑指，「美濃大峽谷景點越來越有名了，很快就可以收門票了。」

美濃農地遭不法集團開挖成至少有6處「大峽谷」，檢調最新偵辦進度，昨約談複訊其中一處違法開採傾倒廢棄物的石麗君夫妻以及王姓承租人涉廢棄物清理法聲請羈押3人，橋頭地院諭知石女與巫姓丈夫各以100萬、80萬元交保，王男則聲押禁見。

美濃大峽谷引爆藍綠政治攻防，綠營緊咬踢爆美濃大峽谷盜採案的立委柯志恩，會勘時，一旁無黨籍市議員朱信強特助石麗君是其中一處盜採農地地主，石女隨即被朱開除。

柯志恩除提告民進黨部涉誹謗罪外，今天再次強調，石女跟民進黨民代也有互動、不清楚她的背景，若檢調認為她涉有重嫌，周圍盤根錯節的關係應該要審查清楚，不要因為這件事前就完全掩蓋美濃大峽谷坑洞的真相。

有網友今在網路Threads貼文笑指，「美濃大峽谷景點越來越有名了，很快就可以收門票了」；有網友回應，「家裡的老人說在高屏溪沿岸挖砂石的後台很硬，不可能查！」