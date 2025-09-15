聽新聞
0:00 / 0:00
「美濃大峽谷」連環爆引藍綠政治攻防 網酸：越來越有名可收門票了
高雄「美濃大峽谷」盜採案連環爆，除盜採違法案情檢調持續偵辦外，掀起的藍綠政治攻防，連日占據媒體各大版面，有網友在網路PO文笑指，「美濃大峽谷景點越來越有名了，很快就可以收門票了。」
美濃農地遭不法集團開挖成至少有6處「大峽谷」，檢調最新偵辦進度，昨約談複訊其中一處違法開採傾倒廢棄物的石麗君夫妻以及王姓承租人涉廢棄物清理法聲請羈押3人，橋頭地院諭知石女與巫姓丈夫各以100萬、80萬元交保，王男則聲押禁見。
美濃大峽谷引爆藍綠政治攻防，綠營緊咬踢爆美濃大峽谷盜採案的立委柯志恩，會勘時，一旁無黨籍市議員朱信強特助石麗君是其中一處盜採農地地主，石女隨即被朱開除。
柯志恩除提告民進黨部涉誹謗罪外，今天再次強調，石女跟民進黨民代也有互動、不清楚她的背景，若檢調認為她涉有重嫌，周圍盤根錯節的關係應該要審查清楚，不要因為這件事前就完全掩蓋美濃大峽谷坑洞的真相。
有網友今在網路Threads貼文笑指，「美濃大峽谷景點越來越有名了，很快就可以收門票了」；有網友回應，「家裡的老人說在高屏溪沿岸挖砂石的後台很硬，不可能查！」
另有網友貼文質疑指，最近高雄美濃區挖土事件頻傳，好奇心驅使下用google衛星地圖隨意搜尋，確實到處都有挖土機開採的奇觀，而照片僅是部分看到的案場，如果再仔細觀察一定還有更多數不清的「礦場」，究竟如此大規模的開採是合理還是違法呢？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言