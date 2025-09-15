聽新聞
0:00 / 0:00
柯志恩：美濃大峽谷地主非「藍營助理」 批民進黨用假訊息抹黑
民進黨指控國民黨立委柯志恩跟涉盜採砂石的「自家議員特助」石麗君會勘高雄美濃「大峽谷」，柯志恩表示，已澄清石麗君非國民黨籍議員或她的助理，錯假訊息卻不斷流傳，這就是民進黨以圖卡謠言企圖把她鬥臭、抹黑帶風向，讓民眾難以分辨。
高雄美濃「大峽谷」盜採砂石事件引發討論，民進黨批評，柯志恩在美濃案中一同會勘的「藍營自家議員特助」石麗君是涉嫌盜採砂石、回填廢棄物的地主，質疑柯志恩與盜採砂石凶手同框，簡直是「自盜自演」。
柯志恩稍早於社群發文再澄清，涉案石女非國民黨及柯志恩助理，而是高雄市無黨籍議員朱信強的助理，但卻有報導出現朱信強議員為國民黨議員、石麗君為柯志恩隨行助理等錯誤內容。即便前兩天就已開記者會說明，錯誤資訊還是不斷在坊間流傳，證明民進黨的圖卡謠言內容有多強，能讓完全不是事實的內容，造成一個「類事實」。
柯志恩批評，縣市議員黨籍為公開資訊，她也已透過記者會與網路直播說明不認識石麗君，石也並非她或國民黨議員助理，只是眾多會勘人員的其中一名，她不會知道石的背景，但仍有媒體在民進黨刻意散播的謠言下失去查證能力，一般民眾又如何能分辨錯假訊息？而忽略美濃國土被破壞事實，只想要用各種手段抹黑攻擊帶風向，企圖把柯志恩鬥臭的民進黨，就是最可惡的始作俑者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言