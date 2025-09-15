快訊

柯志恩：美濃大峽谷地主非「藍營助理」 批民進黨用假訊息抹黑

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨指控國民黨立委柯志恩跟涉盜採砂石的「自家議員特助」石麗君會勘高雄美濃「大峽谷」，柯志恩表示，已澄清石麗君非國民黨籍議員或她的助理，錯假訊息卻不斷流傳，這就是民進黨以圖卡謠言企圖把她鬥臭、抹黑帶風向，讓民眾難以分辨。圖／取自柯志恩臉書
民進黨指控國民黨立委柯志恩跟涉盜採砂石的「自家議員特助」石麗君會勘高雄美濃「大峽谷」，柯志恩表示，已澄清石麗君非國民黨籍議員或她的助理，錯假訊息卻不斷流傳，這就是民進黨以圖卡謠言企圖把她鬥臭、抹黑帶風向，讓民眾難以分辨。

高雄美濃「大峽谷」盜採砂石事件引發討論，民進黨批評，柯志恩在美濃案中一同會勘的「藍營自家議員特助」石麗君是涉嫌盜採砂石、回填廢棄物的地主，質疑柯志恩與盜採砂石凶手同框，簡直是「自盜自演」。

柯志恩稍早於社群發文再澄清，涉案石女非國民黨及柯志恩助理，而是高雄市無黨籍議員朱信強的助理，但卻有報導出現朱信強議員為國民黨議員、石麗君為柯志恩隨行助理等錯誤內容。即便前兩天就已開記者會說明，錯誤資訊還是不斷在坊間流傳，證明民進黨的圖卡謠言內容有多強，能讓完全不是事實的內容，造成一個「類事實」。

柯志恩批評，縣市議員黨籍為公開資訊，她也已透過記者會與網路直播說明不認識石麗君，石也並非她或國民黨議員助理，只是眾多會勘人員的其中一名，她不會知道石的背景，但仍有媒體在民進黨刻意散播的謠言下失去查證能力，一般民眾又如何能分辨錯假訊息？而忽略美濃國土被破壞事實，只想要用各種手段抹黑攻擊帶風向，企圖把柯志恩鬥臭的民進黨，就是最可惡的始作俑者。

高雄市美濃區吉洋地區最近被陸續遭爆出不肖業者盜採砂石造成巨大坑洞，現場出現彷彿「大峽谷」的巨型坑洞，立委柯志恩到現場勘查。圖／聯合報系資料照片
農地 美濃 高雄市 柯志恩

