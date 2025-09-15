柯志恩：美濃大峽谷地主非「藍營助理」 批民進黨用假訊息抹黑

民進黨指控國民黨立委柯志恩跟涉盜採砂石的「自家議員特助」石麗君會勘高雄美濃「大峽谷」，柯志恩表示，已澄清石麗君非國民黨籍議員或她的助理，錯假訊息卻不斷流傳，這就是民進黨以圖卡謠言企圖把她鬥臭、抹黑帶風向，讓民眾難以分辨。

高雄美濃「大峽谷」盜採砂石事件引發討論，民進黨批評，柯志恩在美濃案中一同會勘的「藍營自家議員特助」石麗君是涉嫌盜採砂石、回填廢棄物的地主，質疑柯志恩與盜採砂石凶手同框，簡直是「自盜自演」。

柯志恩稍早於社群發文再澄清，涉案石女非國民黨及柯志恩助理，而是高雄市無黨籍議員朱信強的助理，但卻有報導出現朱信強議員為國民黨議員、石麗君為柯志恩隨行助理等錯誤內容。即便前兩天就已開記者會說明，錯誤資訊還是不斷在坊間流傳，證明民進黨的圖卡謠言內容有多強，能讓完全不是事實的內容，造成一個「類事實」。