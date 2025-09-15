影／美濃大峽谷涉案特助百萬交保 柯志恩：盤根錯節關係要查清楚

民進黨踢爆美濃大峽谷「會勘時站在柯志恩身旁的人」就是涉案地主石麗君，指控柯「自盜自演」。昨日橋頭地檢署將石女、夫婿及王姓承租人拘提到案，石姓夫婦今晨交保。立委柯志恩表示，石女跟民進黨民代也有互動、不清楚她的背景，若檢調認為她涉有重嫌，周圍盤根錯節的關係應該要審查清楚，不要因為這件事前就完全掩蓋美濃大峽谷坑洞的真相。

立委柯志恩接連猛批美濃大峽谷農地盜砂坑洞，民進黨湧言會議員12日開記者會指控，柯志恩竟與盜採地主石麗君聯手會勘，並嗆柯「自盜自演還敢談正義」。

議員鄭孟洳揭露，石姓地主去年6月22日購入美濃區成功段470、470-1地號後，同年9月18日經發局就接獲通報，發現該地遭挖6公尺坑洞，確認違反土石採取法裁罰100萬，直至今年1月坑洞更加擴大再次開罰，9月回填成一座小山丘，裡面一堆磚塊、鐵條、鋁罐。

石麗君原為旗美地區市議員朱信強特助，事件曝光後已被開除，市府證實，已經開罰300萬元。橋檢昨天將石女、夫婿及王姓承租人拘提到案，並執行搜索，漏夜複訊後，今天清晨依廢棄物清理法，石與巫姓丈夫各以100萬、80萬元交保，王男則聲押禁見。

針對檢調的最新調查進度，柯志恩表示，對石小姐的認知是無黨籍議員朱信強的特助，平常跑地方會看見她，她也跟其他民進黨民代有互動，不知道她的背景，若檢調認為她涉有重嫌，應該好好審問，並把周圍盤根錯節關係審查清楚。