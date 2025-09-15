美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

高雄美濃農地違法採砂案連環爆，立委柯志恩會勘時，一旁市議員朱信強特助石麗君被民進黨議員踢爆是盜採農地地主，石隨即被朱開除，橋頭地檢署昨天將石女、夫婿及王姓承租人拘提到案，並執行搜索，漏夜複訊後，今清晨5時許後依廢棄物清理法，諭知石與巫姓丈夫各以100萬、80萬元交保，王男則聲押禁見。

民進黨高雄市議員參選人張以理、市議員鄭孟洳日前召開記者會，指控國民黨柯志恩與美濃地方人士會勘盜採砂石現場，其中在柯志恩身旁的石麗君，即為盜採砂石集團的共犯。

事後市府再說明，指石麗君已列管為提供濫採坑洞地主，涉違反廢棄物清理法開罰300萬元；市府對於她涉及的新型態砂石盜採犯罪，近期購地於短期內就不尋常發生盜採濫倒案，先前已經蒐集掌握相關資料，已將相關違法事證一併移送橋頭地檢署後續偵辦。

朱信強在獲知助理涉案後，隨即切割解除石麗君特助職務，稱石麗君身為地主卻對盜挖情節否認知情、說是出租他人所為，希望她承認錯誤，勇敢承擔責任。

案情延燒多日，昨橋頭地檢署再次發動偵查，拘提地主石麗君及其巫姓以及王姓承租人到案，晚間移送橋頭地檢署漏夜複訊，依違反廢棄物清理法偵辦中。