快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

聽新聞
0:00 / 0:00

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
立委柯志恩（右）日前赴美濃大峽谷會勘，批評業者假開發真盜採，被爆出一旁市議員朱信強特助石麗君（左二），是盜採案其中一案地主。圖／翻攝自柯志恩臉書
立委柯志恩（右）日前赴美濃大峽谷會勘，批評業者假開發真盜採，被爆出一旁市議員朱信強特助石麗君（左二），是盜採案其中一案地主。圖／翻攝自柯志恩臉書

高雄美濃農地違法採砂案連環爆，立委柯志恩會勘時，一旁市議員朱信強特助石麗君被民進黨議員踢爆是盜採農地地主，石隨即被朱開除，橋頭地檢署昨天將石女、夫婿及王姓承租人拘提到案，並執行搜索，漏夜複訊後，今清晨5時許後依廢棄物清理法，諭知石與巫姓丈夫各以100萬、80萬元交保，王男則聲押禁見。

民進黨高雄市議員參選人張以理、市議員鄭孟洳日前召開記者會，指控國民黨柯志恩與美濃地方人士會勘盜採砂石現場，其中在柯志恩身旁的石麗君，即為盜採砂石集團的共犯。

事後市府再說明，指石麗君已列管為提供濫採坑洞地主，涉違反廢棄物清理法開罰300萬元；市府對於她涉及的新型態砂石盜採犯罪，近期購地於短期內就不尋常發生盜採濫倒案，先前已經蒐集掌握相關資料，已將相關違法事證一併移送橋頭地檢署後續偵辦。

朱信強在獲知助理涉案後，隨即切割解除石麗君特助職務，稱石麗君身為地主卻對盜挖情節否認知情、說是出租他人所為，希望她承認錯誤，勇敢承擔責任。

案情延燒多日，昨橋頭地檢署再次發動偵查，拘提地主石麗君及其巫姓以及王姓承租人到案，晚間移送橋頭地檢署漏夜複訊，依違反廢棄物清理法偵辦中。

農地 高雄市

延伸閱讀

檢方偵辦美濃大峽谷案 橋檢今拘提石麗君等3人

高市府駁斥柯志恩說法 已對美濃大峽谷盜採案前議員特助開罰300萬

按鈴申告了！柯志恩提告民進黨造謠 駁大峽谷地主是「自家特助」

綠營酸美濃天坑「自盜自演」！同框疑盜採砂石兇手 柯志恩喊告

相關新聞

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

高雄美濃農地違法採砂案連環爆，立委柯志恩會勘時，一旁市議員朱信強特助石麗君被民進黨議員踢爆是盜採農地地主，石隨即被朱開除...

檢方偵辦美濃大峽谷案 橋檢今拘提石麗君等3人

高雄美濃農地違法採砂案連環爆，立委柯志恩會勘時，一旁市議員朱信強特助石麗君被民進黨議員踢爆是盜採農地地主，石隨即被朱免職...

美濃列管坑洞又作業 查扣2怪手、裁罰900萬

高雄市農地遭盜採砂石、違法回填廢棄物案連環爆，美濃吉洋地區出現6處駭人巨大坑洞，遭諷是「大峽谷」，高雄市府才喊要重罰，美...

獨／防美濃大峽谷盜採砂石連環爆 高雄特勤警支援化身「夜鷹」揪盜賊

高雄美濃農地「大峽谷」盜採案連環爆，高市府遭外界質疑僅對地主和運輸業者開罰，後續未追蹤，放任土地被挖成大峽谷，後祭出「密...

影／高雄營建廢棄物四處流竄 林岱樺：須研議合法掩埋去處

高雄近日發生多起非法廢棄物流竄山坡地、農地案件，因合法填埋場爆滿，連帶影響開挖地基的工程進度。立委林岱樺指出，支持中央修...

高市府硬起來！ 昨晚查獲美濃列管農地坑洞又違法 再扣2台怪手

高雄市府跨局處針對美濃農地坑洞展開「密集地毯式巡查」，環保局昨晚接獲警方通報，前往成功段列管坑洞土地查獲現場有2台怪手正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。