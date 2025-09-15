獨／防美濃大峽谷盜採砂石連環爆 高雄特勤警支援化身「夜鷹」揪盜賊

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
旗山警分局吉東派出所員警前晚7時35分於被開挖遭列管的吉洋里成功段土地巡查時，查獲2台怪手正非法掩埋廢棄物。記者石秀華／翻攝
高雄美濃農地「大峽谷」盜採案連環爆，高市府遭外界質疑僅對地主和運輸業者開罰，後續未追蹤，放任土地被挖成大峽谷，後祭出「密集地毯式巡查」策略防堵；高市警局決議調派保大特勤中隊員警支援，化身「夜鷹」抓「砂石大盜」，任務為期一個半月。

美濃農地遭不法犯罪集團開挖至少6處大峽谷後，高市府面對外界質疑取締不力的聲浪後，祭出各局處聯合稽查的「密集地毯式巡查」機制。

前晚7時35分有斬獲，轄區旗山警分局吉東派出所員警於被開挖遭列管的吉洋里成功段土地巡查時，發現2台怪手正非法掩埋廢棄物，通報環保局，調派拖板車執行行政扣留，並將張姓地主、潘姓行為人及黃姓司機依廢清法共裁處900萬元，全案移送法辦。

由於吉東派出所警力不到10人，旗山分局除調派偵查隊及其他派出所警力支援外，也得處理轄區內其他治安及為民服務的案件，市警局考量之下，決定調遣在重大案件中參與攻堅無役不與的保大特勤中隊警力支援。

據了解，特勤中隊員警此次執行「美濃區吉洋防制盜採砂石」任務，將從今日起至10月底止，為期一個半月的時間，值勤時間挑選在深夜時段；由於任務艱鉅，警局將讓執勤的員警後續可申報嘉獎，以6小時嘉獎1次，12小時嘉獎2次，最高以嘉獎2次為限。

高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，圖為其中一處日前遭踢爆的大峽谷。記者石秀華／攝影
防美濃大峽谷盜採砂石連環爆，高雄市警局調派保大特勤中隊員警支援，化身「夜鷹」抓「砂石大盜」。（示意圖）本報資料照
高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，圖為其中一處大峽谷，人走近如縮小比例尺。記者石秀華／攝影
