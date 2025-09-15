美濃列管坑洞又作業 查扣2怪手、裁罰900萬

高雄市農地遭盜採砂石、違法回填廢棄物案連環爆，美濃吉洋地區出現6處駭人巨大坑洞，遭諷是「大峽谷」，高雄市府才喊要重罰，美濃吉洋里成功段前晚列管的坑洞處竟又傳出怪手作業，市府趕緊前往扣車，地主等3人遭裁處共900萬元罰鍰外，並移送法辦。

地方人士還爆料，美濃龍肚里往高美大橋路段周邊「很精采」，也有好幾處坑洞，盼一次查清楚。

檢方上月27日起針對「大峽谷」案陸續查扣15部盜採機具、2人收押及4人交保，高市議員朱信強特助石麗君被控是盜採農地的地主，朱隨即解除石的特助職務，橋頭地檢署昨搜索並傳喚石女、她的丈夫、王姓承租人到案，漏夜進行複訊，依廢棄物清理法偵辦。

本報記者昨進入美濃「大峽谷」區域，沿國道十號下里港交流道，繞進高96鄉道後，道路左側有合法的砂石場，也可見多處碎石堆積成的小山，數十輛砂石車來來去去，有一段路面被大車輾壓出大小坑洞，看不出是柏油路，且因無灑水，塵土飛揚；高市府環保局指出，砂石車導致塵土飛揚的汙染情形，可依空汙法開罰。

高市府跨局處針對美濃農地坑洞展開「密集地毯式巡查」，前晚7時半許，警方於美濃區吉洋里成功段土地巡查，發現有2輛怪手進入，形跡可疑，司機還想移動怪手，員警當下留置人車；環保局人員獲報趕往，確認該筆土地張姓地主、潘姓行為人、黃姓司機，未經許可提供土地回填廢棄物，當場調派拖板車執行行政扣留，依廢清法共裁處900萬元並移送法辦。

市府表示，任何破壞國土的違法行為一律嚴查嚴辦，絕不寬貸，環保局、農業局、地政局、經發局等局處加強聯合稽查頻率，警察局將於熱區必經路口增設監視器，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生。

另外地方人士爆料，美濃龍肚里往高美大橋路段也有好幾處坑洞，絕對不只高雄市府查獲的6處坑洞，有居民說，「難怪2年前開始美濃街上大白天一堆大卡車、砂石車」，如今真相大白。還有網友留言說，「杉林區也是盜採天地」。

環保局表示，網友爆料近高美大橋盜採情況，經查為美濃成功段95等地號農地，8月27日由檢察官率隊偵辦，現場查扣4輛怪手；該案場4名地主依廢清法重罰最高300萬，合計1200萬元。