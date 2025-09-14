快訊

台北田徑場燈具「爆裂起火」嚇壞觀眾 苗博雅在場協助指揮疏散

關稅引發短缺恐慌！去年美國掀蛋荒…今年恐將在「這食品」上再現

恐引發骨牌效應...最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

柯志恩會勘美濃大峽谷 竟和盜採砂石地主同框…橋檢今拘提石麗君等3人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
立委柯志恩（右）日前赴美濃大峽谷會勘，批評業者假開發真盜採，一旁市議員朱信強特助石麗君（左二），被爆是盜採案其中一案地主。圖／翻攝自柯志恩臉書
立委柯志恩（右）日前赴美濃大峽谷會勘，批評業者假開發真盜採，一旁市議員朱信強特助石麗君（左二），被爆是盜採案其中一案地主。圖／翻攝自柯志恩臉書

高雄美濃農地違法採砂案連環爆，立委柯志恩會勘時，一旁市議員朱信強特助石麗君被民進黨議員踢爆是盜採農地地主，石隨即被朱免職，橋頭地檢署今天將石女、夫婿及王姓承租人傳喚到案，並執行搜索，後依廢棄物清理法偵辦，今漏夜進行複訊。

民進黨高雄市議員參選人張以理、市議員鄭孟洳日前召開記者會，指控國民黨柯志恩與美濃地方人士會勘盜採砂石現場，其中在柯志恩身旁的石麗君，即為盜採砂石集團的共犯。

事後市府再說明，指石麗君已列管為提供濫採坑洞地主，涉違反廢棄物清理法開罰300萬元；市府對於她涉及的新型態砂石盜採犯罪，近期購地於短期內就不尋常發生盜採濫倒案，先前已經蒐集掌握相關資料，已將相關違法事證一併移送橋頭地檢署後續偵辦。

朱信強在獲知助理涉案後，隨即切割解除石麗君特助職務，稱石麗君身為地主卻對盜挖情節否認知情、說是出租他人所為，希望她承認錯誤，勇敢承擔責任。

案情延燒多日，今橋頭地檢署再次發動偵查，傳喚地主石麗君及其夫婿以及王姓承租人到案，晚間移送橋頭地檢署漏夜複訊中，全案依違反廢棄物清理法偵辦中。

美濃大峽谷案橋檢自8月27日起陸續查扣15部盜採機具，並傳喚盜採砂石相關涉案人，其中曹姓、蘇姓行為人已羈押禁見，另法院裁准交保的4人，檢方已提起抗告。

農地 砂石 議員 美濃 開罰 高雄市 廢棄物 柯志恩

延伸閱讀

高市府駁斥柯志恩說法 已對美濃大峽谷盜採案前議員特助開罰300萬

按鈴申告了！柯志恩提告民進黨造謠 駁大峽谷地主是「自家特助」

綠營酸美濃天坑「自盜自演」！同框疑盜採砂石兇手 柯志恩喊告

「美濃大峽谷」連環爆 大樹光電場里長批：陳其邁沒要選舉沒那麼認真

相關新聞

柯志恩會勘美濃大峽谷 竟和盜採砂石地主同框…橋檢今拘提石麗君等3人

高雄美濃農地違法採砂案連環爆，立委柯志恩會勘時，一旁市議員朱信強特助石麗君被民進黨議員踢爆是盜採農地地主，石隨即被朱免職...

影／高雄營建廢棄物四處流竄 林岱樺：須研議合法掩埋去處

高雄近日發生多起非法廢棄物流竄山坡地、農地案件，因合法填埋場爆滿，連帶影響開挖地基的工程進度。立委林岱樺指出，支持中央修...

高市府硬起來！ 昨晚查獲美濃列管農地坑洞又違法 再扣2台怪手

高雄市府跨局處針對美濃農地坑洞展開「密集地毯式巡查」，環保局昨晚接獲警方通報，前往成功段列管坑洞土地查獲現場有2台怪手正...

直擊「美濃大峽谷」這條路砂石車來去 塵土飛揚如入無人之境

高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，記者直擊從國道下里港交流道，繞進高96鄉道後，多輛砂石車來來去去，塵土飛揚，2旁或...

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

高雄美濃農地大峽谷盜採坑洞接連曝光，除目前檢警查辦的吉洋地區多處巨大坑洞外，地方人士爆料，龍肚里往高美大橋路段也有好幾處...

高雄馬頭山廢棄物未清 環團盼陳其邁震怒查辦

高雄市盜採砂石與非法棄置廢棄物事件層出不窮，市長陳其邁多次震怒要求嚴查嚴辦，但年初馬頭山遭非法掩埋棄置2800公噸廢鋁土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。