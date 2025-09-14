柯志恩會勘美濃大峽谷 竟和盜採砂石地主同框…橋檢今拘提石麗君等3人
高雄美濃農地違法採砂案連環爆，立委柯志恩會勘時，一旁市議員朱信強特助石麗君被民進黨議員踢爆是盜採農地地主，石隨即被朱免職，橋頭地檢署今天將石女、夫婿及王姓承租人傳喚到案，並執行搜索，後依廢棄物清理法偵辦，今漏夜進行複訊。
民進黨高雄市議員參選人張以理、市議員鄭孟洳日前召開記者會，指控國民黨柯志恩與美濃地方人士會勘盜採砂石現場，其中在柯志恩身旁的石麗君，即為盜採砂石集團的共犯。
事後市府再說明，指石麗君已列管為提供濫採坑洞地主，涉違反廢棄物清理法開罰300萬元；市府對於她涉及的新型態砂石盜採犯罪，近期購地於短期內就不尋常發生盜採濫倒案，先前已經蒐集掌握相關資料，已將相關違法事證一併移送橋頭地檢署後續偵辦。
朱信強在獲知助理涉案後，隨即切割解除石麗君特助職務，稱石麗君身為地主卻對盜挖情節否認知情、說是出租他人所為，希望她承認錯誤，勇敢承擔責任。
案情延燒多日，今橋頭地檢署再次發動偵查，傳喚地主石麗君及其夫婿以及王姓承租人到案，晚間移送橋頭地檢署漏夜複訊中，全案依違反廢棄物清理法偵辦中。
美濃大峽谷案橋檢自8月27日起陸續查扣15部盜採機具，並傳喚盜採砂石相關涉案人，其中曹姓、蘇姓行為人已羈押禁見，另法院裁准交保的4人，檢方已提起抗告。
