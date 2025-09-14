影／高雄營建廢棄物四處流竄 林岱樺：須研議合法掩埋去處

高雄近日發生多起非法廢棄物流竄山坡地、農地案件，因合法填埋場爆滿，連帶影響開挖地基的工程進度。立委林岱樺指出，支持中央修改法規、加強取締非法掩埋，另要研議合法掩埋去處，公共工程及營造廠商在施工前，必須明確營建廢棄物最終去處，否則不得准予施工。

大樹統嶺段山坡地、美濃盜砂坑洞及大寮農地都有營建廢棄物非法傾倒問題，近日檢調加強查緝非法掩埋，高雄市土資場暫停收取營建廢土，連帶影響上游工程施工進度。

爭取民進黨高雄市長提名的立委林岱樺指出，有大建設就會有營建廢棄物，高雄要推動大建設，就要讓營建廢棄物有合法去處，這是不分黨派應該有的基本認知。

針對最近的非法掩埋案件，林岱樺提出兩項主張。她認為，為愛護鄉土就要嚴厲打擊非法，所以支持中央修改法規、賦予地方重罰的依據，嚴加列管。此外，還要以無人機等科技執法手段，強力取締非法掩埋。

其次要從源頭管理，明確規範去處。林岱樺說，研議合法掩埋去處，公共工程及營造廠商在施工前，必須明確營建廢棄物最終去處，否則不得准予施工，地方政府也不得發放使用執照。

林岱樺強調，非法掩埋問題是全國的沉痾，必須以魄力和執行力積極面對，將在一周內邀集中央及地方產官學界及業者，就以上兩項政策方向，提出解決方案。