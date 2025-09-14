快訊

影／高雄營建廢棄物四處流竄 林岱樺：須研議合法掩埋去處

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
針對近日高雄接連爆發營建廢棄物流竄問題，立委林岱樺認為，無論是公共工程或營造廠商，施工前要明確規範去處。圖／取自林岱樺臉書
高雄近日發生多起非法廢棄物流竄山坡地、農地案件，因合法填埋場爆滿，連帶影響開挖地基的工程進度。立委林岱樺指出，支持中央修改法規、加強取締非法掩埋，另要研議合法掩埋去處，公共工程及營造廠商在施工前，必須明確營建廢棄物最終去處，否則不得准予施工。

大樹統嶺段山坡地、美濃盜砂坑洞及大寮農地都有營建廢棄物非法傾倒問題，近日檢調加強查緝非法掩埋，高雄市土資場暫停收取營建廢土，連帶影響上游工程施工進度。

爭取民進黨高雄市長提名的立委林岱樺指出，有大建設就會有營建廢棄物，高雄要推動大建設，就要讓營建廢棄物有合法去處，這是不分黨派應該有的基本認知。

針對最近的非法掩埋案件，林岱樺提出兩項主張。她認為，為愛護鄉土就要嚴厲打擊非法，所以支持中央修改法規、賦予地方重罰的依據，嚴加列管。此外，還要以無人機等科技執法手段，強力取締非法掩埋。

其次要從源頭管理，明確規範去處。林岱樺說，研議合法掩埋去處，公共工程及營造廠商在施工前，必須明確營建廢棄物最終去處，否則不得准予施工，地方政府也不得發放使用執照。

林岱樺強調，非法掩埋問題是全國的沉痾，必須以魄力和執行力積極面對，將在一周內邀集中央及地方產官學界及業者，就以上兩項政策方向，提出解決方案。

農地 高雄市

相關新聞

影／高雄營建廢棄物四處流竄 林岱樺：須研議合法掩埋去處

高雄近日發生多起非法廢棄物流竄山坡地、農地案件，因合法填埋場爆滿，連帶影響開挖地基的工程進度。立委林岱樺指出，支持中央修...

高市府硬起來！ 昨晚查獲美濃列管農地坑洞又違法 再扣2台怪手

高雄市府跨局處針對美濃農地坑洞展開「密集地毯式巡查」，環保局昨晚接獲警方通報，前往成功段列管坑洞土地查獲現場有2台怪手正...

直擊「美濃大峽谷」這條路砂石車來去 塵土飛揚如入無人之境

高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，記者直擊從國道下里港交流道，繞進高96鄉道後，多輛砂石車來來去去，塵土飛揚，2旁或...

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

高雄美濃農地大峽谷盜採坑洞接連曝光，除目前檢警查辦的吉洋地區多處巨大坑洞外，地方人士爆料，龍肚里往高美大橋路段也有好幾處...

高雄馬頭山廢棄物未清 環團盼陳其邁震怒查辦

高雄市盜採砂石與非法棄置廢棄物事件層出不窮，市長陳其邁多次震怒要求嚴查嚴辦，但年初馬頭山遭非法掩埋棄置2800公噸廢鋁土...

美濃大峽谷案柯志恩提告 民進黨：勿濫用司法資源

美濃「大峽谷」案引發政治波瀾，民進黨今天在臉書上說「柯志恩爆破自家特助」。國民黨立委柯志恩回應，面對抹黑詆毀，一定告到底...

